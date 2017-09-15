На Шри-Ланке крокодил растерзал британского журналиста

Копірайт зображення FT Image caption Журналист проводил на острове свой отпуск

Британский журналист Пол МакКлин, работавший в издании The Financial Times, стал добычей крокодила на Шри-Ланке.

По словам очевидцев, 24-летний британец отошел к ближайшей лагуне помыть руки. Когда он опустил их в воду, животное схватило МакКлина.

Местная полиция сообщила, что тело погибшего обнаружили в лагуне одной из прибрежных деревень к востоку от столицы Шри-Ланки.

"Пол МакКлин был талантливым, энергичным и подающим большие надежды журналистом", - написал в Twitter редактор Financial Times (FT) Лайонел Барбер.

Впоследствии появилось официальное заявление издания, в котором, в частности, было сказано :

"Приносим глубокие соболезнования семье Пола, его друзьям и близким. В это трудное для них время мы просим СМИ уважать их частную жизньи и конфиденциальность".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Дайверы нашли тело Пола в лагуне одной из прибрежных деревень

После окончания Оксфорда Пол МакКлин уже несколько лет работал журналистом в Financial Times. Занимался вопросами ЕС и Brexit. Последние пару месяцев проживал в Брюсселе.

Глава брюссельского бюро газеты Алекс Баркер, вспоминая коллегу, сказал, что он был первым, кто узнал, сколько именно международных соглашений должна будет пересмотреть Великобритания после "брексита".

Нападение

Журналист пропал неподалеку от пляжа, популярного среди серфингистов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption На поиски журналиста отправилась команда местных спасателей

Момент нападения заметили местные рыбаки, которые сразу привлекли к случившемуся внимание серферов. Спасти МакКлина не удалось, поскольку крокодил быстро утащил его под воду.

Место, где произошло нападение, известно большой численностью крокодилов, однако это первый случай, когда было зафиксировано нападение на человека.