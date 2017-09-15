Кабмин одобрил и зарегистрировал в Раде проект бюджета-2018

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Проект закона о государственном бюджете Украины на 2018 год зарегистрирован в Верховной Раде. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте парламента.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, проект госбюджета предусматривает экономический рост Украины в 2018 году на уровне 3% при инфляции 7%. При этом дефицит госбюджета ожидается на уровне 2,4% ВВП.

Кроме того, доходы сводного бюджета в 2018 вырастут на 15%.

"Это первый бюджет страны, который превысит цифру в 1 трлн грн… Это не за счет повышения налогов, но за счет роста национальной экономики", - подчеркнул премьер-министр.

Гройсман также рассказал, что расходы на безопасность и оборону вырастут почти на 15%, а на образование - более чем 18%.