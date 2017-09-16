Суд во Львове оставил Сакварелидзе без меры пресечения

  • 16 сентября 2017
Давида Сакварелідзе Копірайт зображення Facebook David Sakvarelidze

Галицкий суд Львова не избрал меру пресечения соратнику Михеила Саакашвили, бывшему заместителю генпрокурора Давиду Сакварелидзе.

Об этом Сакварелидзе сообщил на своей странице в Facebook.

"Галицкий суд только что удовлетворил наше ходатайство и оставил меня без какой-либо меры пресечения, понимая, наверное, что врученное подозрение, как и все дело в целом, абсолютно "порошковые" и не имеют под собой реальных оснований", - написал он.

14 сентября правоохранители сообщили Давиду Сакварелидзе о подозрении в совершении ряда правонарушений в связи с событиями на украинско-польской границе 10 сентября.

Соратник Михеила Саакашвили, в частности, подозревается в совершении правонарушений, предусмотренных ст.293 (групповое нарушение общественного порядка), ст.332 (незаконная переправка людей через государственную границу), ч.2 ст.342 (сопротивление сотруднику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

10 сентября Михеил Саакашвили с помощью своих сторонников незаконно пересек польско-украинскую границу. Соратники экс-президента Грузии, среди которых был Сакварелидзе, прорвали оцепление пограничников с украинской стороны, ворвались в нейтральную зону и завели Саакашвили на украинскую территорию.

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