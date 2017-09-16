В Одесской области объявили траур по погибшим при пожаре в детском лагере

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В Одесской области объявили траур из-за гибели детей в результате пожара, сообщил в своем Facebook председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.

"Трагедия. От гнева и сожаления не хватает слов", - написал он.

В результате пожара, возникшего в одном из корпусов детского лагеря "Виктория" в Одессе, погибло двое детей, трое госпитализированы. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил советник главы Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

По данным Форостяка, еще один ребенок разыскивается.

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Дети, которые были госпитализированы, получили легкие повреждения, их жизни ничего не угрожает.

Возгорание произошло в 23:30, и пожарная сигнализация, по словам очевидцев, не сработала.

"Отсутствие воды или ее наличие не влияло на развитие событий, потому что пожар был достаточно масштабным. Пожарные даже не тратили воду на тушение этого корпуса, а их действия свелись к тому, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня", - отметил Руслан Форостяк.

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В горящем корпусе на момент возгорания находились 42 ребенка, всего в лагере было 150 детей. Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров.

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Точную причину возгорания пока не установили, сообщил Руслан Форостяк.

Открыто уголовное производство. Следственные действия продолжаются.