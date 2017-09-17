В Одессе протестовали из-за пожара в детском лагере

Копірайт зображення Getty Images Image caption Под мэрию пришли активисты и родственники детей, находившихся в лагере "Виктория"

Вечером в субботу под зданием Одесского горсовета произошли столкновения между протестующими и правоохранителями.

Люди пришли требовать встречи с мэром после пожара в детском лагере "Виктория", в результате которого погибли трое детей.

В протесте, по данным СМИ, участвовали 150-200 человек. Во время него произошло несколько драк.

Местное издание "Думская" сообщает, что активисты пытались попасть в здание горсовета.

Охранники мэрии применили слезоточивый газ.

Также протестующие принесли шины. Некоторые пытались установить палатки.

На месте присутствовал руководитель областной полиции Дмитрий Головин, который пообещал людям, что в воскресенье они встретятся с председателем облгосадминистрации.

Копірайт зображення AFP Image caption К мэрии также приносят цветы и свечи. В Одесской области объявили траур по погибшим детям

Пожар в детском лагере "Виктория" в Одессе произошел поздно вечером в пятницу: вспыхнул один из корпусов. Двухэтажное деревянное здание полностью сгорело.

По последним данным, погибли трое детей. Еще двух девочек госпитализировали.

Детский омбудсмен Николай Кулеба рассказал, что одна из пострадавших получила травму спины, выпрыгнув из окна второго этажа.

По его данным, все трое погибших - участницы хореографического ансамбля. Им было 8, 9 и 12 лет.

"16 сентября смена заканчивалась и все дети должны были возвращаться домой. Вчера одна из девочек, которые погибли, звонила маме и очень просила забрать ее домой. Говорила, что соскучилась по своему котику...", - написал он в Facebook.

В результате трагедии в Одесской области объявили траур.

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Аресты и отстранения

Правоохранители объявили подозрения директору лагеря и человеку, отвечавшему там за пожарную безопасность.

Их задержали, говорят в местной полиции. Теперь суд изберет им меру пресечения.

Также отстранен от исполнения обязанностей председатель Киевской райадминистрации Владимир Сушков.

Директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Председатель Одесской ОГА сообщил, что семьям погибших в ближайшее время выделят по 40 тыс. гривен материальной помощи.

Также он пообещал инициировать на сессии облсовета выделение еще по 200 тыс. гривен. Сессия запланирована на 22 сентября.

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"Масштабный пожар"

По сообщениям, в лагере не сработала пожарная сигнализация и были проблемы с водными магистралями.

Как рассказали в ГСЧС, спасателям пришлось тянуть воду из гидранта, который находился в 1,3 км от санатория.

"Отсутствие воды или ее наличие не влияло на развитие событий, потому что пожар был достаточно масштабный. Пожарные даже не тратили воду на тушение этого корпуса, а пожарные меры свелись к тому, чтобы предотвратить распространение пламени", - отметил Руслан Форостяк, консультант руководителя областной полиции.

По его словам, точная причина возгорания пока не установлена.

О пожаре стало известно в ночь на субботу. В лагере на тот момент находились 42 ребенка.

Площадь пожара составила около 500 кв. м - загорелся один из корпусов. Полиция открыла уголовное производство по статье о "нарушении требований пожарной безопасности".

"Виктория" - это муниципальный детский лагерь, в котором ежегодно за счет городского бюджета отдыхают около 5 тыс. детей. В частности - дети из многодетных и малообеспеченных семей, победители конкурсов и олимпиад, дети участников АТО и дети-переселенцы.