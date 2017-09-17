Штаб АТО: потерь нет, но ситуация "несколько обострилась"

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Вечером в субботу ситуация в районе проведения АТО несколько обострилась, сообщает штаб спецоперации.

После 18 часов активизировались обстрелы, в частности с использованием минометов различных калибров.

Потерь среди украинских военных нет.

Всего было зафиксировано 35 нарушений перемирия.

В частности, из минометов 82-миллиметрового калибра стреляли в районе Авдеевской промзоны.

Боевики, в свою очередь, обвиняют в обстрелах украинских военных.