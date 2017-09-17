Пожар в лагере в Одессе: мэр Труханов обещает помощь семьям

Копірайт зображення UNIAN Image caption Вечером в субботу возле горсовета родственники детей и активисты требовали встречи с мэром Трухановым

Мэр Одессы Геннадий Труханов пообещал выделить финансовую помощь семьям, чьи дети погибли или пострадали в результате пожара в детском лагере "Виктория".‎

В частности, Труханов пообещал, что семьи погибших детей получат по 200 тыс. грн помощи и финансовую помощь на проведение похорон.

Семьям пострадавших в результате пожара детей выплатят по 100 тыс. грн, пообещал мэр. Кроме того, власти Одессы пообещали выделить семьям всех детей, находившихся в уничтоженном в результате пожара корпусе, по 20 тыс. грн.

Труханов также пообещал предоставить другую специальную помощь и реабилитацию, если дети будут в ней нуждаться.

Накануне под городским советом Одессы собрался митинг активистов и родственников детей, находившихся в лагере "Виктория". Участники протестов требовали встречи с мэром. Между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

В воскресенье около 200 человек собрались у Одесской обладминистрации и снова требуют встречи с мэром Трухановым.

Пожар в корпусе

Пожар в детском лагере "Виктория" в Одессе произошел поздно вечером в пятницу: вспыхнул один из корпусов. Двухэтажное деревянное здание полностью сгорело. По данным СМИ, на момент пожара в корпусе находилось 42 ребенка.

По последним данным, погибли трое детей. Еще двух девочек госпитализировали.‎

Копірайт зображення Unian Image caption Двухэтажное здание корпуса, в котором находились дети, сгорело дотла

Детский омбудсмен Николай Кулеба рассказал, что одна из пострадавших получила травму спины, выпрыгнув из окна второго этажа.

По его данным, все трое погибших - участницы хореографического ансамбля. Им было 8, 9 и 12 лет.

"16 сентября смена заканчивалась и все дети должны были возвращаться домой. Вчера одна из девочек, которые погибли, звонила маме и очень просила забрать ее домой. Говорила, что соскучилась по своему котику...", - написал он в Facebook.

В результате трагедии в Одесской области объявили траур.

Столкновения под горсоветом

Вечером в субботу под зданием Одесского горсовета произошли столкновения между протестующими и правоохранителями.

В протесте, по данным СМИ, участвовали 150-200 человек. Во время него произошло несколько драк.

Местное издание "Думская" сообщает, что активисты пытались попасть в здание горсовета. Охранники мэрии применили слезоточивый газ.

Также протестующие принесли шины. Некоторые пытались установить палатки.

На месте присутствовал руководитель областной полиции Дмитрий Головин, который пообещал людям, что в воскресенье они встретятся с председателем облгосадминистрации.‎