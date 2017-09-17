Пожар в лагере в Одессе: мэр Труханов обещает помощь семьям
Мэр Одессы Геннадий Труханов пообещал выделить финансовую помощь семьям, чьи дети погибли или пострадали в результате пожара в детском лагере "Виктория".
В частности, Труханов пообещал, что семьи погибших детей получат по 200 тыс. грн помощи и финансовую помощь на проведение похорон.
Семьям пострадавших в результате пожара детей выплатят по 100 тыс. грн, пообещал мэр. Кроме того, власти Одессы пообещали выделить семьям всех детей, находившихся в уничтоженном в результате пожара корпусе, по 20 тыс. грн.
Труханов также пообещал предоставить другую специальную помощь и реабилитацию, если дети будут в ней нуждаться.
Накануне под городским советом Одессы собрался митинг активистов и родственников детей, находившихся в лагере "Виктория". Участники протестов требовали встречи с мэром. Между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.
В воскресенье около 200 человек собрались у Одесской обладминистрации и снова требуют встречи с мэром Трухановым.
Пожар в корпусе
Пожар в детском лагере "Виктория" в Одессе произошел поздно вечером в пятницу: вспыхнул один из корпусов. Двухэтажное деревянное здание полностью сгорело. По данным СМИ, на момент пожара в корпусе находилось 42 ребенка.
По последним данным, погибли трое детей. Еще двух девочек госпитализировали.
Детский омбудсмен Николай Кулеба рассказал, что одна из пострадавших получила травму спины, выпрыгнув из окна второго этажа.
По его данным, все трое погибших - участницы хореографического ансамбля. Им было 8, 9 и 12 лет.
"16 сентября смена заканчивалась и все дети должны были возвращаться домой. Вчера одна из девочек, которые погибли, звонила маме и очень просила забрать ее домой. Говорила, что соскучилась по своему котику...", - написал он в Facebook.
В результате трагедии в Одесской области объявили траур.
Столкновения под горсоветом
Вечером в субботу под зданием Одесского горсовета произошли столкновения между протестующими и правоохранителями.
В протесте, по данным СМИ, участвовали 150-200 человек. Во время него произошло несколько драк.
Местное издание "Думская" сообщает, что активисты пытались попасть в здание горсовета. Охранники мэрии применили слезоточивый газ.
Также протестующие принесли шины. Некоторые пытались установить палатки.
На месте присутствовал руководитель областной полиции Дмитрий Головин, который пообещал людям, что в воскресенье они встретятся с председателем облгосадминистрации.