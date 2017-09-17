Ryanair отменяет сотни рейсов из-за путаницы с отпусками пилотов
Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair отменила в воскресенье 82 рейса, заявив, что "напутала" с отпусками пилотов.
В субботу Ryanair объявила, что будет отменять по 40-50 рейсов ежедневно в ближайшие шесть недель.
Начальник отдела маркетинга Кенни Джейкобс сказал, что все пассажиры, забронировавшие рейсы до 20 сентября, оповещены об этом по электронной почте.
"Мы напутали с запланированными отпусками пилотов и теперь исправляем свои ошибки", - сказал он.
Это связано с тем, что у сотрудников Ryanair накопилось много отпускных дней, и многие из них забронировали свои отпуска ближе к концу года.
К тому же Ryanair - крупнейший в Европе бюджетный авиаперевозчик - меняет свой отпускной год, который теперь будет считаться с января по декабрь, а не с апреля по март, как было до настоящего времени.
Билеты на Ryanair будут дешеветь
По словам представителей авиакомпании, из-за этих перемен руководству пришлось отпустить пилотов в неотгулянный отпуск в сентябре и октябре.
Отмены рейсов могут затронуть до 285 тысяч пассажиров, которым предложат либо билет на другой рейс, либо возврат денег.
"Мы рекомендуем всем нашим клиентам проверять свой электронный адрес, указанный при бронировании", - сказал директор по маркетингу.
Компания также отметила, что отменено будет менее 2% всех рейсов Ryanair.
Какие права есть у пассажиров?
Правила ЕС относительно отмененных рейсов таковы:
- Пассажирам должна быть предложена помощь и компенсация, если отмена произошла по вине авиакомпании или ее можно было избежать
- Авиалинии должны возвращать полную стоимость билета в течение 7 дней или же предлагать билет на другой рейс, если рейс был отменен в короткий срок
- В дополнение к этому пассажиры также могут запросить компенсацию
- Компенсация в таком случае составляет 250 евро за рейс малой дальности, 440 евро за рейс средней дальности и 600 евро за дальний рейс
- Пассажиры, которые прилетают в пункт назначения более чем на 3 часа позже, могут обратиться за компенсацией в размере от 200 до 600 евро, в зависимости от продолжительности полета и задержки вылета