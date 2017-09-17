В Южной Корее заявили об уменьшении числа беглецов из КНДР

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Количество выходцев из КНДР, которые бегут в Южную Корею, за последние полгода упало на 13%, сообщили в Сеуле.‎

С января по август этого года 780 северокорейцев бежали в Южную Корею, сообщили в министерстве воссоединения.

Там считают, что уменьшение количества беженцев связано с усилением наблюдения со стороны правительства КНДР за гражданами и пограничного контроля как в Северной Корее, так и в Китае, куда большинство беглецов ехали перед тем, как отправиться в Южную Корею.

Всего с окончания Корейской войны в 1953 году более 30 тыс. жителей Северной Кореи сбежали к южным соседям.

Обе страны до сих пор технически находятся в состоянии войны, ведь конфликт в 1953-м году завершился перемирием, а не официальным мирным соглашением.

Большинство беглецов из КНДР сначала выезжают в Китай, который имеет с ней самую протяженную границу, ведь Северная и Южная Корея разделены многокилометровой демилитаризованной зоной.

Из тех, кто бежал в Южную Корею, - 56,9% - рабочие и крестьяне, и только 3,5% - солдаты и агенты правительства, сообщили в министерстве воссоединения.‎