Сутки в АТО: десятки обстрелов, один раненый

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За минувшие один украинский военный получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Боевики совершили 31 обстрел, силы АТО 14 раз открывали ответный огонь, говорится в сообщении.

Вечером и ночью в районе Авдеевской промзоны из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреливали опорные пункты.

На луганском направлении применяли артиллерию. Так, около 21 часа боевики открывали огонь из 122-миллиметровой артиллерии на подступах к Новотошковскому. А из минометов калибра 82 миллиметра стреляли у Крымского и Причепиловки.

На приморском направлении боевики применяли зенитную установку в районе Гнутова, а крупнокалиберные пулеметы - дважды около Водяного.

Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.