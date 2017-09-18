"Эмми": основные награды получил "Рассказ служанки"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Элизабет Мосс стала лучшей актрисой за роль в драматическом сериале "Рассказ служанки"

Драма-антиутопия "Рассказ служанки" получила три награды американской телевизионной награды "Эмми".

Сериал удостоился награды за лучший драматический сериал, статуэтка "Эмми" за лучшую режиссерскую работу досталась Риду Морано, а Элизабет Мосс отметили как лучшую актрису.

Продюсер ленты Брюс Миллер поблагодарил автора Маргарет Этвуд, "которая создала этот мир для всех нас".

Одним из победителей стал британец Риз Ахмед, ставший лучшим актером минисериала или фильма за роль в фильме "Однажды ночью".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Риз Ахмед и Чарли Брукер - среди победителей из Британии

Приз за лучший сценарий получил сериал "Черное зеркало: Сан-Джунипер".

Британский комик Джон Оливер и его авторский коллектив получили две награды за сатирическое шоу "События прошлой недели".

Лента HBO "Большая маленькая ложь" получила много наград, в том числе за лучший мини-сериал, лучшую актрису (Николь Кидман), лучшую актрису второго плана (Лора Дерн), лучшего актера второго плана (Александр Скарсгард) и режиссерскую работу (Жан-Марк Валле).

Копірайт зображення Reuters Image caption Николь Кидман и Риз Уизерспун стали звездами сериала "Большая маленькая ложь"

Получая награду за лучший мини-сериал, Николь Кидман сказала: "Сила телевидения нас поразила, вы впустили нас в свои гостиные ... Но шоу имеет не только развлекательную ценность, оно также поднимает проблемы".

В сериале, который, в частности, касается и темы домашнего насилия, также сыграла известная актриса Риз Уизерспун, которая призвала телевизионную отрасль давать "больше хороших ролей женщинам".

Джулия Луис-Дрейфус получила статуэтку "Эмми" как лучшая актриса комедийного сериала за роль в "Вице-президенте".

Сериал "Вице-президент" Армандо Януччи также получил награду как лучший комедийный сериал.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Джулия Луис-Дрейфус сыграла в шести сезонах сериала "Вице-президент"

Победа Стерлинга Брауна в номинации лучший актер в драматическом сериале стала первой победой афроамериканского актера в этой категории почти за 20 лет.

Лучшим комедийным актером второго плана признали Алека Болдуина за пародию президента США Дональда Трампа в сатирическом шоу Saturday Night Live.

Ведущий церемонии комик Стивен Колберт заявил со сцены: "Наконец, господин президент, вот ваша "Эмми", когда Алек Болдуин забирал свою статуэтку.