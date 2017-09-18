В Украину приехали более 2 тыс. паломников-хасидов

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В Украину приехали почти 2,2 тыс. хасидов-паломников на празднование иудейского Нового года Рош Ха-Шана в Умани. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Большинство из них прибыли через аэропорт "Борисполь", а также аэропорты "Львов", "Одесса", "Херсон" и пункты пропуска "Краковец" и "Могилев-Подольский".

По данным ГПСУ, за сутки в столичные аэропорты прибыли 9 чартерных рейсов с хасидами-паломниками.

Всего в этом году ожидается прибытие в Украину около 40 тыс. паломников из более чем 20 стран мира.

С 20 по 21 сентября в городе Умань Черкасской области состоится празднование Нового года по иудейскому календарю.

Последователи хасидизма ежегодно собираются в Умани, поскольку здесь, на еврейском кладбище, похоронен Рабби Нахман из Брацлава (1772-1810 гг.) - основатель Брацлавского (Бреславского) хасидизма.