Мостиский суд может не успеть рассмотреть дело Саакашвили

Мостиский районный суд перенес рассмотрение дела о незаконном пересечении границы Украины экс-президентом Грузии и бывшим главой Одесской государственной администрации Михеилом Саакашвили на 16:15.

Ранее планировалось, что заседание по делу состоится в 15:00.

Судья по делу Юрий Белоус в разговоре с ВВС Украина не смог четко подтвердить, что заседание состоится.

Дело Саакашвили в суде будет 17-м за день.

Сейчас в Мостиском райсуде работает только один судья.

"Видите, в каких условиях работаю. Не знаю...", - сказал судья Белоус на вопрос ВВС Украина, успеет ли суд рассмотреть дело Саакашвили.

После того, как Михеилу Саакашвили удалось попасть на территорию страны, он анонсировал тур по регионам Украины, где планирует собирать "требования людей".

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Ранее Саакашвили заявлял, что планирует приехать в Киев 19 сентября, но теперь говорит, что ни в этот день, ни в ближайшее время в столицу не приедет.

Между тем, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко убежден, что Саакашвили не будет ни арестован, ни экстрадирован из Украины после скандального пересечения им границы с Польшей в минувшее воскресенье.