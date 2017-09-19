Одесские герои: двое подростков спасли из пожара 23 ребенка

Копірайт зображення АЛЛА ЄСІНА

Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов подписал представление к президенту Петру Порошенко о присвоении двум подросткам медалей "За спасенную жизнь".

Как написал Степанов в Facebook, "маленькие герои" - 13-летний Максим Тихончук и 16-летняя Екатерина Ной вытащили из огня в детском лагере 23 ребенка.

16 сентября в пожаре, возникшем в одном из корпусов лагеря "Виктория" в Одессе, погибли трое детей, еще трое были госпитализированы.

Алла Гоцульська, мама Яны из хореографического коллектива "Адель", которая после трагедии часто общается с Максимом, рассказала, что дети - Максим и Катя из соседнего корпуса увидели вспышку в комнате деревянного здания.

"Максим и Катя побежали в соседний корпус. Они стучали в двери и окна, выводили детей из здания. Другая девочка сразу позвонила пожарным", - рассказала ВВС Украина Алла Гоцульська.

С момента, как дети увидели пламя и до того, как огонь охватил деревянный корпус, прошло не более 15-20 минут, добавляет Гоцульская.

По ее словам, дети вели себя очень организованно.

На всю группу из 50 детей, отдыхавших в лагере, был художественный руководитель ансамбля "Адель" и один воспитатель, которые также помогали спасать детей, добавила мама очевидицы событий.

Реконструированный оздоровительный лагерь "Виктория" в Одессе открыли 26 мая. Его называли самым современным в Украине. На ремонт потратили около 60 млн гривен.

Сегодня от одного из его корпусов остались только обгоревшие остатки.

В ночь на субботу там произошел масштабный пожар, который унес жизни трех девочек в возрасте от 8 до 12 лет. Все они были участницами одного хореографического ансамбля.