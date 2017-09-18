Пожар в одесском лагере: суд арестовал директора на два месяца

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Киевский районный суд Одессы арестовал директора детского лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна на 60 суток без права внесения залога. Об этом сообщают информагентства.

В ночь на субботу на территории лагеря произошел пожар. Ранее сообщалось о трех погибших детях в результате трагедии.

По данным полиции Одесской области, поиски еще одной девочки продолжаются - ее отец сообщил, что его дочь может быть жива. Об этом во время заседания оперативного штаба ГСЧС заявил Дмитрий Головин, начальник Нацполиции Одесской области.

Трое детей пострадали и были доставлены в реанимацию. У одного ребенка ушибы головы и частичное травмирование позвоночника, еще двое получили отравление продуктами горения. Детей уже планируют перевести в общее отделение.

Как известно, пожар в лагере начался в ночь на субботу. Вызов в пожарную службу поступил через 45 минут после возгорания.

Площадь пожара составила 560 кв. м.

Как сообщил Виктор Федорчук, глава управления ГСЧС в Одесской области, противопожарное водохранилище в лагере было заполнено на треть, в противопожарном гидранте было слабое давление, поэтому пожарные пришлось проложить линию длиной 700 метров от водоема, находящегося за пределами лагеря.

На территории лагеря расположены несколько деревянных зданий.

Как сообщил г-н Федорчук, вероятной причиной пожара стал аварийный режим работы электроприборов в комнате воспитателей на первом этаже здания, которое загорелось.