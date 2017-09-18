Суд оправдал фигурантов дела 2 мая в Одессе

Копірайт зображення Getty Images Image caption 2 мая в Одессе проходил матч местного "Черноморца" и харьковского "Металлиста", фанаты которых присоединились к проукраинскому маршу в центре города

Ильичевский суд Одесской области оправдал подозреваемых по делу о событиях 2 мая 2014 года на Греческой площади Одессы, сообщают новостные агентства.

Основную часть доказательств обвинения суд не принял. В частности, об участии подозреваемых в массовых беспорядках, которые повлекли за собой тяжкие последствия - смерть и травмы людей.

• Как идет расследование трагедии 2 мая в Одессе

2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек, более 200 были ранены. Большинство людей погибли в Доме профсоюзов.

Столкновения в тот день начались между ультрас футбольных клубов "Черноморец" и "Металлист" с одной стороны и пророссийски настроенными активистами - с другой.

Противостояние и стычки происходили в центре города, потом все это переросло в преследование пророссийских активистов в разных частях Одессы и, в частности, на Куликовом поле. Там было больше всего жертв, в частности, из-за поджога Дома профсоюзов, в котором они скрылись.

Обе стороны конфликта забросали друг друга бутылками с зажигательной смесью, вели стрельбу. Пророссийские активисты оборудовали в Доме профсоюзов огневые точки, откуда прицельно стреляли по проукраинским активистам.

После того, как вспыхнул пожар, многие люди не смогли выйти из Дома профсоюзов.