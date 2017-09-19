Сутки в АТО: двое раненых

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За минувшие сутки боевики 14 раз открывали огонь в зоне проведения АТО, в результате боевых действий двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Украинские военнослужащие 9 раз открывали огонь.

Основная активность боевиков зафиксирована в районе Авдеевской промзоны.

Кроме того, около 23:00 боевики выпустили 7 мин калибра 82 мм неподалеку Песков, а из вооружения БМП открывали огонь близ Зайцево.

На приморском направлении, на подступах к Широкино террористы применяли 82 мм миномет и крупнокалиберный пулемет.

На луганском направлении единственный за сутки обстрел украинских позиций был зафиксирован вблизи Новотошковского.

Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.