Сутки в АТО: двое раненых
За минувшие сутки боевики 14 раз открывали огонь в зоне проведения АТО, в результате боевых действий двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Украинские военнослужащие 9 раз открывали огонь.
Основная активность боевиков зафиксирована в районе Авдеевской промзоны.
Кроме того, около 23:00 боевики выпустили 7 мин калибра 82 мм неподалеку Песков, а из вооружения БМП открывали огонь близ Зайцево.
На приморском направлении, на подступах к Широкино террористы применяли 82 мм миномет и крупнокалиберный пулемет.
На луганском направлении единственный за сутки обстрел украинских позиций был зафиксирован вблизи Новотошковского.
Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.