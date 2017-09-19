Парубий подписал закон "Об образовании"

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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон Украины "Об образовании". Об этом он сообщил на брифинге в парламенте.

После этого спикер заявил, что передает закон на подпись президенту Петру Порошенко.

5 сентября Верховная Рада приняла закон "Об образовании".

Одним из основных нововведений закона является 12-летнее среднее образование. Дети, которые пойдут в первый класс в 2018 учебном году, закончат школу в 2030 году.

Учителям обещают поднять зарплату. Из госбюджета ежегодно на образование будут выделять не менее 7% ВВП.

Закон впервые гарантирует право на образование для лиц с особыми потребностями.

Предполагается создание автономии школ и финансовой прозрачности.

Среди прочего законопроект предусматривает обучение в средних и старших классах на государственном языке.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона о языке обучения представителей национальных меньшинств Украины.