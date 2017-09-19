Парубий подписал закон "Об образовании"
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон Украины "Об образовании". Об этом он сообщил на брифинге в парламенте.
После этого спикер заявил, что передает закон на подпись президенту Петру Порошенко.
5 сентября Верховная Рада приняла закон "Об образовании".
Одним из основных нововведений закона является 12-летнее среднее образование. Дети, которые пойдут в первый класс в 2018 учебном году, закончат школу в 2030 году.
Учителям обещают поднять зарплату. Из госбюджета ежегодно на образование будут выделять не менее 7% ВВП.
Закон впервые гарантирует право на образование для лиц с особыми потребностями.
Предполагается создание автономии школ и финансовой прозрачности.
Среди прочего законопроект предусматривает обучение в средних и старших классах на государственном языке.
В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона о языке обучения представителей национальных меньшинств Украины.