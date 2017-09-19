Apple iOS 11 "уничтожает" старые программы для iPhone и iPad

Копірайт зображення Penguin Image caption Многие программы, которые больше не смогут обновиться - это игры и образовательные приложения

У владельцев iPhone и iPad, которые установят новую версию операционной системы Apple iOS, не будут работать некоторые старые программы.

Это повлияет на приложения, которые не обновлялись в течение последних двух лет.

Несмотря на то, что разработчики уже не занимаются такими приложениям, владельцы продолжают пользоваться некоторыми из них.

iOS 11 ограничивается приложениями, написанными только на так называемом 64-битном коде.

То, что компания отказывается от поддержки 32-битных программ, позволяет Apple оптимизировать свою операционную систему и помогает ей работать быстрее. Теперь ей не нужно загружать данные со старыми программами.

Ранее Apple объясняла, что разработчикам относительно легко переделать свои программы, поэтому App Store перестал обновлять приложения, у которых нет 64-битной поддержки с июня 2015 года.

Последние изменения меняют общую тенденцию поддержки устаревшего программного обеспечения для операционных систем в течение длительного периода.

"Два года - короткий период для того, чтобы устареть, даже в технологическом мире, где все развивается очень быстро", - сказал профессор Алан Вудворд из вычислительного отдела Университета Суррея.

По его словам, лучший пример для поставщиков технологий - это компания Microsoft, которая как можно дольше пытается сохранить все возможности.

"Для iOS 11 было не слишком сложно продолжать поддерживать 32-битное программное обеспечение, поэтому сложно не сделать вывод, что Apple действительно пытается ускорить темп и заставить людей двигаться вперед", - считает он.

Обновленную iOS 11 должны выпустить в ближйшее время.

Image caption Компания Apple дала возможность проверить, какие приложения перестанут работать с установкой iOS 11

Приложения, которых коснутся изменения, были разработаны компаниями, которые сейчас сфокусировались на других проектах. Но в списке есть и известные программы.

несколько продуктов от Disney

видеоигры, в том числе XCOM: Enemy Within и Flappy Bird

британская версия программы для финансовых операций American Express's Amex на iPad

несколько приложений издательства Penguin Books

Некоторые из этих продуктов до сих пор продаются в магазине App Store (на момент написания этой статьи).

Владельцы iPhone и iPad могут узнать, к каким продуктам теряется доступ, перейдя в меню "Настройка" на своих устройствах. Затем необходимо перейти к подрубрике "Программы".

Копірайт зображення Apple Image caption Пользователям iOS 11 вскоре покажут обновленный App Store

Однако в iOS 11 есть и преимущества, а именно:

поддержка новых приложений с "дополненной реальностью"

новый дизайн App Store, в котором есть статьи о некоторых программах и разработчиках

улучшенные голоса Siri

новая возможность "не беспокоить", которая запускается, когда устройство обнаруживает, что его используют в движущемся транспортном средстве

"Конечно, вы можете не переходить на iOS 11 и, теоретически, можно сказать, что у людей остается выбор", - сказал профессор Вудворд.

"Но на практике пользователи будут переходить на новую версию, предполагая, что их продукты будут поддерживать ее", - подытожил ученый.