Apple iOS 11 "уничтожает" старые программы для iPhone и iPad
У владельцев iPhone и iPad, которые установят новую версию операционной системы Apple iOS, не будут работать некоторые старые программы.
Это повлияет на приложения, которые не обновлялись в течение последних двух лет.
Несмотря на то, что разработчики уже не занимаются такими приложениям, владельцы продолжают пользоваться некоторыми из них.
iOS 11 ограничивается приложениями, написанными только на так называемом 64-битном коде.
То, что компания отказывается от поддержки 32-битных программ, позволяет Apple оптимизировать свою операционную систему и помогает ей работать быстрее. Теперь ей не нужно загружать данные со старыми программами.
Ранее Apple объясняла, что разработчикам относительно легко переделать свои программы, поэтому App Store перестал обновлять приложения, у которых нет 64-битной поддержки с июня 2015 года.
Последние изменения меняют общую тенденцию поддержки устаревшего программного обеспечения для операционных систем в течение длительного периода.
"Два года - короткий период для того, чтобы устареть, даже в технологическом мире, где все развивается очень быстро", - сказал профессор Алан Вудворд из вычислительного отдела Университета Суррея.
По его словам, лучший пример для поставщиков технологий - это компания Microsoft, которая как можно дольше пытается сохранить все возможности.
"Для iOS 11 было не слишком сложно продолжать поддерживать 32-битное программное обеспечение, поэтому сложно не сделать вывод, что Apple действительно пытается ускорить темп и заставить людей двигаться вперед", - считает он.
Обновленную iOS 11 должны выпустить в ближйшее время.
Приложения, которых коснутся изменения, были разработаны компаниями, которые сейчас сфокусировались на других проектах. Но в списке есть и известные программы.
- несколько продуктов от Disney
- видеоигры, в том числе XCOM: Enemy Within и Flappy Bird
- британская версия программы для финансовых операций American Express's Amex на iPad
- несколько приложений издательства Penguin Books
Некоторые из этих продуктов до сих пор продаются в магазине App Store (на момент написания этой статьи).
Владельцы iPhone и iPad могут узнать, к каким продуктам теряется доступ, перейдя в меню "Настройка" на своих устройствах. Затем необходимо перейти к подрубрике "Программы".
Однако в iOS 11 есть и преимущества, а именно:
- поддержка новых приложений с "дополненной реальностью"
- новый дизайн App Store, в котором есть статьи о некоторых программах и разработчиках
- улучшенные голоса Siri
- новая возможность "не беспокоить", которая запускается, когда устройство обнаруживает, что его используют в движущемся транспортном средстве
"Конечно, вы можете не переходить на iOS 11 и, теоретически, можно сказать, что у людей остается выбор", - сказал профессор Вудворд.
"Но на практике пользователи будут переходить на новую версию, предполагая, что их продукты будут поддерживать ее", - подытожил ученый.