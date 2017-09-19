Лукашенко отменил визит в РФ в рамках учений "Запад-2017" - Турчинов

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Секретарь СНБО Александр Турчинов заявляет, что президент Беларуси Александр Лукашенко отменил свой визит в Россию во время российско-белорусских учений "Запад-2017" из-за отношения российских военных к гражданам Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе СНБО Украины.

По словам Турчинова, крупнейшие по объему военные учения планировали на 18-20 сентября на полигонах в Ленинградской, Калининградской и Псковской областях России, а также в Беларуси - на полигонах "Борисовский" и "Брестский".

Он отметил, что во время финальной части учений президенты России и Беларуси должны были посетить один из полигонов в России.

"Однако вследствие роста протестных настроений в Беларуси, связанных с проведением учений "Запад-2017", из-за вызывающего поведения российских военнослужащих в отношении граждан Беларуси, президент Александр Лукашенко отменил свою поездку в Россию", - подчеркнул Турчинов.

Россия и Беларусь начали совместные военные учения 14 сентября, что повлекло беспокойство среди союзников НАТО и стран Восточной Европы.

В них примут участие 12 700 военнослужащих РФ и Беларуси. Учения продлятся с до 20 сентября, причем активная фаза будет проходить три дня на полигонах Беларуси - с 17 по 19 сентября.

В маневрах участвуют самолеты и вертолеты, военная техника, включая танки и реактивные системы залпового огня, и военные корабли.

Это одни из крупнейших военных маневров, которые Россия проводила со времен аннексии Крыма в 2014 году.

Многие в Европе считают, что обучение могут быть прикрытием подготовки к реальным боям.

Однако Россия называет их рутинным мероприятием.