Независимые директора Нафтогаза уходят из наблюдательного совета

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Независимые директора НАК "Нафтогаз" Пол Уорвик и Маркус Ричардс решили покинуть наблюдательный совет компании из-за невыполнения правительством плана реформирования ее корпоративного управления.

Об этом сообщается на официальном сайте НАК "Нафтогаз Украины".

Директора заявляют, что за последние пять месяцев в этом направлении ничего не изменилось.

"Ни одно из действий, которые находятся под контролем правительства, не было выполнено. Напротив, уровень политического вмешательства в работу Нафтогаза продолжает расти и стал, к сожалению, очевидной нормой", - говорится в письме Пола Уорвика и Маркуса Ричардса.