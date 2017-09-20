Комиссия Киевсовета поддержала переименование метро "Петровка" в "Почайну"

Копірайт зображення КП "Київський метрополітен" Image caption "Петровку" могут переименовать в честь реки Почайны

Комиссия по вопросам переименований Киевсовета поддержала решение о переименовании станции метро "Петровка" в "Почайна". Об этом сообщает пресс-служба "Самопомощи".

"Петровка названа в честь революционера Петровского, который достаточно много натворил беды для Украины, а Почайна - это название реки, которая там протекает. Соответственно, лучшего названия не придумать. Члены комиссии единогласно поддержали инициативу", - сказал депутат Константин Богатов.

Для того, чтобы переименование состоялось окончательно, этот вопрос должны утвердить большинство депутатов Киевсовета.

Киевсовет предложил переименовать станцию ​​метро "Петровка" в "Почайну" еще в конце 2016 года.

После этого прошли общественные обсуждения, в которых приняли участие почти две тысячи киевлян, 73% из которых поддержали изменение названия станции метро.