Землетрясение в Мексике: больше 240 погибших

Копірайт зображення Getty Images Image caption Спасатели и добровольцы разгребают завалы разрушенных зданий

Общее число жертв сильнейшего землетрясения магнитудой 7,1 в Мексике, по данным властей, достигло 248 человек. Число погибших постоянно растет.

По последним данным, 117 человек погибли в Мехико, 72 человека - в штате Морелос, к югу от столицы, 43 человека - в штате Пуэбла, 12 человек - в штате Мехико, три человека - в штате Герреро и один человек - в штате Oaxaca.

Представители властей сообщают, что в столице разрушены десятки домов. Более 20 детей погибли и еще 30 пропали без вести при обрушении школы.

Аэропорт Мехико закрыт. Множество зданий в городе полностью эвакуированы.

Спасатели прибыли в районы города с наибольшими разрушениями. Есть опасения, что под завалами остаются люди. Спасатели и добровольцы разгребают завалы разрушенных зданий.

По словам властей, как минимум 3,8 млн человек остались без электричества.

Землетрясение в момент учений

Землетрясение произошло в 13:14 по местному времени (18:14 по Гринвичу). Немедленно тысячи людей высыпали на улицы.

Эпицентр землетрясения находился неподалеку от города Атенсинго, в штате Пуэбла, примерно в 120 километрах от Мехико, на глубине в 51 километр, сообщает Геологическая служба США.

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Землетрясение произошло в момент, когда спасательные службы Мехико проводили учения по борьбе с последствиями подобных катаклизмов, в 32-ю годовщину мощнейшего землетрясения, в результате которого тогда погибло около 10 тысяч человек.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Землетрясение ощущалось по всей столице Мексики

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето призвал народ не скапливаться на улицах, чтобы дать возможность спасателям добраться до завалов.

Во многих районах прервана телефонная связь.

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Лидеры США, Канады и других стран выразили свои соболезнования пострадавшим от землетрясения.

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Паника

Хуан Польер, ВВС, Мехико

Мехико привык к землетрясениям. Но этот конкретный толчок, произошедший ровно в годовщину мощнейшего землетрясения 85-го года, был одним из сильнейших на памяти местных жителей.

Тысячи людей выбежали на улицы, трясясь от страха, плача и пытаясь дозвониться до своих родных и близких.

Уже ясно, что число жертв будет увеличиваться. Лишь в районе столицы разрушено не менее 30 зданий.

Люди голыми руками пытаются разгрести завалы, так как уверены, что там остаются пострадавшие.