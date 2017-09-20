Землетрясение в Мексике: больше 240 погибших
Общее число жертв сильнейшего землетрясения магнитудой 7,1 в Мексике, по данным властей, достигло 248 человек. Число погибших постоянно растет.
По последним данным, 117 человек погибли в Мехико, 72 человека - в штате Морелос, к югу от столицы, 43 человека - в штате Пуэбла, 12 человек - в штате Мехико, три человека - в штате Герреро и один человек - в штате Oaxaca.
Представители властей сообщают, что в столице разрушены десятки домов. Более 20 детей погибли и еще 30 пропали без вести при обрушении школы.
Аэропорт Мехико закрыт. Множество зданий в городе полностью эвакуированы.
Спасатели прибыли в районы города с наибольшими разрушениями. Есть опасения, что под завалами остаются люди. Спасатели и добровольцы разгребают завалы разрушенных зданий.
По словам властей, как минимум 3,8 млн человек остались без электричества.
Землетрясение в момент учений
Землетрясение произошло в 13:14 по местному времени (18:14 по Гринвичу). Немедленно тысячи людей высыпали на улицы.
Эпицентр землетрясения находился неподалеку от города Атенсинго, в штате Пуэбла, примерно в 120 километрах от Мехико, на глубине в 51 километр, сообщает Геологическая служба США.
Землетрясение произошло в момент, когда спасательные службы Мехико проводили учения по борьбе с последствиями подобных катаклизмов, в 32-ю годовщину мощнейшего землетрясения, в результате которого тогда погибло около 10 тысяч человек.
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Президент Мексики Энрике Пенья Ньето призвал народ не скапливаться на улицах, чтобы дать возможность спасателям добраться до завалов.
Во многих районах прервана телефонная связь.
Лидеры США, Канады и других стран выразили свои соболезнования пострадавшим от землетрясения.
Паника
Хуан Польер, ВВС, Мехико
Мехико привык к землетрясениям. Но этот конкретный толчок, произошедший ровно в годовщину мощнейшего землетрясения 85-го года, был одним из сильнейших на памяти местных жителей.
Тысячи людей выбежали на улицы, трясясь от страха, плача и пытаясь дозвониться до своих родных и близких.
Уже ясно, что число жертв будет увеличиваться. Лишь в районе столицы разрушено не менее 30 зданий.
Люди голыми руками пытаются разгрести завалы, так как уверены, что там остаются пострадавшие.