"Нафтогаз" подал иск к РФ на $5 млрд за активы в Крыму

Копірайт зображення AFP

"НАК "Нафтогаз Украины" и шесть компаний, входящих в группу "Нафтогаз" подали исковое заявление в суд Гааги с требованием к России возместить 5 миллиардов долларов убытков в связи с потерей активов в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба НАК.

Вынесение решения суда запланировано до конца 2018 года.

В пресс-службе напоминают, что в октябре 2016 года "Нафтогаз" и компании группы инициировали это арбитражное производство в соответствии с Соглашением между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций, более известным как российско-украинское двустороннее инвестиционное соглашение.

Интересы "Нафтогаза" в суде представляет юридическая компания Covington & Burling LL, которая представляла интересы компании ЮКОС в споре против РФ и добилась решения суда о возмещении 60 млрд долларов.

В "Нафтогазе" добавили, что в связи с присоединением Крыма к России украинскими компаниями уже подано 7 исков по защите инвестиций против РФ.

В группу "Нафтогаз" входят "Черноморнефтегаз", "Укртрансгаз", ГП "Ликво", ПАО "Укргаздобыча", "Укртранснафта" и "Газ Украины".