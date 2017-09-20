Россия запустила грузовые поезда в обход Украины

Копірайт зображення UNIAN

Компания "Российские железные дороги" в рамках тестовой эксплуатации запустила регулярное движение грузовых поездов в обход Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте РЖД.

Движение поездов запущено по линии Журавка-Миллерово в Воронежской и Ростовской областях, строительство которой началось весной 2015 года.

Магистраль длиной 137 км проходит недалеко от российско-украинской границы, минуя Луганскую область.

Первые поезда, опробовавшие новый участок, перевезли вагоны с зерном, железной рудой и строительными материалами.

Магистраль должна соединить Центральную Россию с Черноморским побережьем.

О точной дате запуска движения по линии пассажирских поездов РЖД сообщит позже.