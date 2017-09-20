Луценко: к пожару в Одесской области могла привести коррупция

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Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что к трагедии, в результате которой погибли дети в Одесской области, "кроме служебной халатности, могла привести также и коррупция".

По его словам, отключение противопожарной сигнализации может свидетельствовать о "поисках такой охранной структуры с лицензией, которая предложила бы вероятным злоумышленникам лучшие откаты".

Луценко напомнил, что резервуары для воды не были наполнены, а пожарная инспекция неоднократно направляла предписания в лагерь, в районную администрацию и в мэрию.

По словам Юрия Луценко, если в лагере игнорировали эти предписания, то "это, как минимум, служебная халатность, которая отягощается тремя детскими смертями".

Руководитель ГПУ отметил, что роль заместителя городского головы Одессы в сфере образования также будет изучаться.

Луценко также отметил, что "может возникнуть вопрос и о политической ответственности городского головы".

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Пожар в детском лагере "Виктория" в Одессе произошел поздно вечером в пятницу: вспыхнул один из корпусов. Двухэтажное деревянное здание полностью сгорело.

По последним данным, погибли трое детей. Еще двух девочек госпитализировали.

Детский омбудсмен Николай Кулеба рассказал, что одна из пострадавших получила травму спины, выпрыгнув из окна второго этажа.

По его данным, все трое погибших - участницы хореографического ансамбля. Им было 8, 9 и 12 лет.