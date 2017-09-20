Порошенко призвал ООН отправить миротворцев на Донбасс

Копірайт зображення Reuters Image caption Петр Порошенко продемонстрировал паспорта, якобы принадлежащие российским офицерам, назвав это "бесспорным доказательством" российской агрессии на Донбассе

Президент Украины в выступлении на саммите Совбеза ООН призвал "как можно быстрее" отправить на Донбасс миротворческую миссию, чтобы "обеспечить мир".

"Украинские синие береты участвовали в операциях ООН по всему миру ... Сегодня мы также нуждаемся в плече миротворца", - сказал Порошенко в выступлении на саммите Совбеза ООН по миротворчеству.

Он продемонстрировал паспорта, якобы принадлежащие российским офицерам, воевавшим на Донбассе, назвав это "бесспорным доказательством того, что Россия ... спонсирует терроризм на Донбассе", добавив, что ситуация в регионе "не становится лучше".

Миротворческая миссия должна обеспечить мир на Донбассе, а не заморозить конфликт Петр Порошенко

Россия последовательно отвергает присутствие своих военных на Донбассе, но признает, что там могут находиться российские "добровольцы".

"Хочу подтвердить свое предложение Раде отправить миротворческую миссию на Донбасс. Мы должны начать движение в этом направлении - чем раньше, тем лучше", - отметил украинский президент.

Цель этой миссии, по его словам, заключается в "постоянном международном контроле на неконтролируемой территории украинско-российской границы".

"Миротворческая миссия должна обеспечить мир на Донбассе, а не заморозить конфликт", - сказал он.

Встреча с Трампом

Image caption Первая встреча двух президентов состоялась в июне, во время визита Петра Порошенко в Вашингтон

В рамках своего визита в США на Генассамблею ООН Порошенко уже встретился с вице-президентом США Майком Пенсом. Вскоре также должна состояться его встреча с американским президентом Дональдом Трампом.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что во время этой встречи Порошенко обсудит "тактику" урегулирования на Донбассе, а также украинские реформы.

"Будем обсуждать ситуацию вокруг оккупированного Донбасса, общую тактику ... которую нужно согласовать на самом высоком уровне ... И, конечно, будем обсуждать содействие США в дальнейшем продвижении наших реформ", - сказал Климкин в кулуарах встречи "YES".

Первая встреча двух президентов состоялась в июне, во время визита Петра Порошенко в Вашингтон.

Накануне президент США Дональд Трамп во время своей речи на Генеральной ассамблее ООН осудил угрозы суверенитету Украины.

"Мы должны отвергать угрозы суверенитету, от Украины до Южно-Китайского моря, - сказал американский президент. - Мы должны поддерживать уважение к закону, уважение к границам и уважение к культуре, что предусматриевает мирное взаимодействие".