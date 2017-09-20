Суд выпустил экс-мэра Славянска Штепу из СИЗО под домашний арест

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Ленинский районный суд Харькова выпустил из СИЗО обвиняемую в сепаратизме экс-руководительницу Славянска Нелю Штепу из-под-ареста, изменив ей меру пресечения на домашний арест с ношением электронного браслета. Об этом сообщил адвокат Штепы Александр Тананакин и обнародовал соответствующее постановление суда.

Обвиняемая должна постоянно находиться по месту жительства в городе Славянске Донецкой области.

"Позицию суда прокуратура комментировать не может, к тому же озвучена только резолютивная часть решения", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, передает "Интерфакс-Украина".

Прокуратура настаивала на содержании под стражей, поскольку Уголовный процессуальный кодекс Украины предусматривает только эту меру по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность государства".

Нелю Штепу задержали в июле 2014 года. Ее обвиняли в посягательстве на территориальную целостность страны и "создании террористической группы".