Порошенко в ООН: "друзья Крыма", миротворцы и голодомор

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Президент Украины Петр Порошенко убежден, что Россия сегодня является "не контрибьютором международной безопасности, а ее самой большой угрозой". Об этом он заявил на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций в США.

"Просто задумайтесь. Кража земли другого народа, похищения людей, ведение скрытой войны, сбитый гражданский самолет, распространение лжи по всему миру - соответствует ли такое поведение постоянному члену Совета Безопасности? Россия является не контрибьютором международной безопасности, а ее самой большой угрозой", - заявил Порошенко.

По его словам, "Россия, пожалуй, единственная страна в мире, которая имеет конфликт - горячий, замороженный или потенциальный - почти со всеми соседями".

"Друзья Крыма"

Украина инициирует создание международной группы по координации совместных действий для деоккупации аннексированного Россией Крыма.

"Пришло время создать международную группу "друзей украинского Крыма" для координации совместных шагов и действий. Мы рассчитываем на скоординированную и целенаправленную поддержку наших международных партнеров", - сказал он.

Порошенко также акцентировал внимание на милитаризации Россией Крыма, назвав это вызовом безопасности.

"Милитаризация Крыма является еще одним вызовом в сфере безопасности, который затрагивает всю Южную и Восточную Европу, а также Северную Африку и Ближний Восток", - подчеркнул глава государства.

Он также призвал Россию выполнять обязательства в рамках Венского документа ОБСЕ и других международных правил, регулирующих военную деятельность.

К тому же, Порошенко заявил, что Россия использует аннексированный Крым "как военный форпост для проектирования военной силы в Сирии".

"В то время, как там идет война, большое количество российского военного оборудования перевозится в Сирию кораблями, базирующимися в портах Крыма", - отметил украинский президент.

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Ракетные пуски КНДР

Президент заявил, что Украина осуждает ядерные испытания и многократные запуски баллистических ракет, осуществленные Северной Кореей.

Кроме того, Украина просит Совбез ООН расследовать возможную внешнюю причастность к разработке ядерных и ракетных программ Северной Кореи.

"Позвольте мне подтвердить призыв Украины к Совету безопасности ООН провести детальное расследование по разработке ядерных и ракетных программ Северной Кореи с целью выявления любой возможной внешней помощи Пхеньяну в этой сфере", - сказал Порошенко.

Президент напомнил, что Украина отдала свой третий в мире ядерный арсенал в обмен на гарантии безопасности 20 лет назад.

Признать голодомор геноцидом

Также во время выступления президент Украины призвал все государства-члены ООН признать голодомор в 1932-1933 годах в Украине актом геноцида.

"Я призываю государства-члены ООН принять свое историческое решение о признании Голодомора актом геноцида", - заявил глава государства.

Image caption Первая встреча двух президентов состоялась в июне, во время визита Петра Порошенко в Вашингтон

Миротворцы "как можно быстрее"

Ранее в среду Порошенко также выступил в Совбезе ООН, где призвал "как можно быстрее" отправить на Донбасс миротворцев ООН.

По его словам, миссия должна иметь мандат на посещение "всей оккупированной РФ территории", а также мандат для контроля за всей границей между Украиной и Россией, "чтобы российские танки и солдаты не могли перейти украинскую границу".

В ходе нынешнего визита Петр Порошенко также должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Накануне президент США во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН осудил угрозы суверенитету Украины.