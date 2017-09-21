Землетрясение в Мексике: из-под завалов школы пытаются извлечь уцелевших

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В Мехико уже вторые сутки пытаются спасти выживших под завалами начальной школы. Здание было разрушено в результате мощного землетрясения, произошедшего во вторник вечером.

По предварительным данным, под завалами могут быть трое уцелевших, среди которых девочка 12-13 лет.

По данным властей, под обломками здания погиб по меньшей мере 21 ребенок и пятеро взрослых. Еще несколько человек считаются пропавшими без вести.

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В результате землетрясения магнитудой 7,1 в Мексике погибли не менее 230 человек. Окончательное число погибших может измениться по мере того, как поступают новые данные.

Землетрясение произошло в 13:14 по местному времени (18:14 по Гринвичу).

Очаг землетрясения находился неподалеку от города Атенсинго в штате Пуэбла, примерно в 120 километрах от Мехико, на глубине в 51 километр, сообщает Геологическая служба США.

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Президент страны Энрике Пенья Ньето тем временем призвал призвал людей сохранят спокойствие и не скапливаться на улицах, чтобы не препятствовать спасателям разбирать завалы. По словам властей, как минимум 2 млн. человек остались без электричества и телефонной связи.

Власти страны уже попросили помощи у иностранных специалистов.

В стране объявлен траур по погибшим.

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Землетрясения в Мексике - не единичное явление. Ранее, в начале сентября, аналогичное происшествие произошло на юге страны, тогда погибло 90 человек.

Лидеры США, Канады и других стран выразили соболезнования пострадавшим.

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Паника на улицах

Хуан Польер, ВВС, Мехико

Мехико привык к землетрясениям. В этот раз стихийное бедствие произошло ровно в годовщину одного из самых разрушительных землетрясений в истории Америки в 1985 году, унесшего жизни около 10 тысяч человек.

Когда первые толчки стали ощутимы, люди начали выбегать на улицу. В столице дорожное движение было парализовано, люди в страхе смотрели на шатающиеся высотки.

Окончательное число погибших может измениться по мере того, как поступают новые данные.

Люди голыми руками пытаются разгрести завалы, так как уверены, что там остаются пострадавшие.