Названы самые популярные имена новорожденных в Британии

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Оливер и Оливия по итогам прошлого года возглавляют список самых популярных имен, которыми называют детей в Англии и Уэльсе.

По данным Службы национальной статистики, Оливия вернула себе первое место, которое удерживала в 2008-2010 годах, потеснив Амелию.

А мусульманское имя Мухаммед снова вошло в десятку самых популярных имен в Великобритании, вытеснив из десятки другое популярное мужское имя - Уильям.

Список самых популярных имен для мальчиков продолжают Гарри и Джордж. Среди женских имен популярностью пользуются Амелия и Эмили.

Среди имен для девочек набирает популярность Харпер - именно так (в честь любимой писательницы Харпер Ли) назвали свою дочку футболист Дэвид Бэкхем и его жена Виктория.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Среди имен для девочек набирает популярность Харпер

На выбор некоторых имен явно оказали влияние герои некоторых сериалов.

В прошлом году список 100 самых имен впервые пополнил Финн - возможно, благодаря новому эпизоду "Звездных войн".

Приведем топ-10 самых популярных женских и мужских имен в Британии.

Девочки:

1. Оливия.

2. Амелия.

3. Эмили.

4. Исла.

5. Ава.

6. Изабелла.

7. Лили.

8. Джессика.

9. Элла.

10. Мия.

Мальчики:

1. Оливер.

2. Гарри.

3. Джордж

4. Джек.

5. Джейкоб.

6. Ной.

7. Чарли.

8. Мухаммед.

9. Томас.

10. Оскар.

В Украине, по данным Минюста, самыми популярными именами в прошлом году были Мария, Анна, София, Дарья, Ева и Злата, а также Артем, Иван, Тимур, Дмитрий и Мирон.