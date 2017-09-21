Названы самые популярные имена новорожденных в Британии
Оливер и Оливия по итогам прошлого года возглавляют список самых популярных имен, которыми называют детей в Англии и Уэльсе.
По данным Службы национальной статистики, Оливия вернула себе первое место, которое удерживала в 2008-2010 годах, потеснив Амелию.
А мусульманское имя Мухаммед снова вошло в десятку самых популярных имен в Великобритании, вытеснив из десятки другое популярное мужское имя - Уильям.
Список самых популярных имен для мальчиков продолжают Гарри и Джордж. Среди женских имен популярностью пользуются Амелия и Эмили.
Среди имен для девочек набирает популярность Харпер - именно так (в честь любимой писательницы Харпер Ли) назвали свою дочку футболист Дэвид Бэкхем и его жена Виктория.
На выбор некоторых имен явно оказали влияние герои некоторых сериалов.
В прошлом году список 100 самых имен впервые пополнил Финн - возможно, благодаря новому эпизоду "Звездных войн".
Приведем топ-10 самых популярных женских и мужских имен в Британии.
Девочки:
1. Оливия.
2. Амелия.
3. Эмили.
4. Исла.
5. Ава.
6. Изабелла.
7. Лили.
8. Джессика.
9. Элла.
10. Мия.
Мальчики:
1. Оливер.
2. Гарри.
3. Джордж
4. Джек.
5. Джейкоб.
6. Ной.
7. Чарли.
8. Мухаммед.
9. Томас.
10. Оскар.
В Украине, по данным Минюста, самыми популярными именами в прошлом году были Мария, Анна, София, Дарья, Ева и Злата, а также Артем, Иван, Тимур, Дмитрий и Мирон.