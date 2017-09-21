Google подписал соглашение с HTC на $ 1,1 млрд

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Google заключил соглашение о сотрудничестве с тайваньской компанией HTC, целью которого является расширение своего присутствия на рынке смартфонов.

Google не получит акций HTC, однако некоторые сотрудники НTC присоединятся к команде Google в Кремниевой долине.

Некогда тайваньская компания была одним из ведущих игроков на рынке смартфонов. Однако впоследствии проиграла в конкурентной борьбе таким гигантам, как Apple и Samsung.

Google ожидает оформления сделки в начале 2018 года, если получит "зеленый свет" от регуляторов рынка.

Ставка на "железо"

Соглашение отражает стремление Google расширить свои возможности в области производства смартфонов.

"Это - новая страница в бизнесе Google", - заявил вице-президент компании Рик Остерлох в блоге на сайте Google.

Согласно договору, Google получит команду специалистов, которые будут разрабатывать смартфоны Pixel для американской компании, оформив неэксклюзивную лицензию на интеллектуальную собственность HTC.

Это укрепит партнерские связи между двумя компаниями.

По информации HTC, половина из их команды исследователей и разработчиков смартфонов - примерно 2000 работников - будут работать с Google.

В прошлом году HTC выпустила первые смартфоны Google - Pixel и Pixel XL. В следующем месяце выйдут обновленные версии этих смартфонов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В следующем месяце Google представит свои новые устройства, в том числе смартфоны

Анализ: Дайв Ли, корреспондент ВВС по вопросам технологий в Северной Америке, Сан-Франциско

Только вчера миллионы пользователей Apple получили последнее обновление операционной системы, загрузив iOS 11.

Google признает, что несоответствие их "софта" и "харда" является огромной проблемой. Именно поэтому они очень заинтересованы в соглашении с HTC, ведь оно может решить эту проблему.

В определенном смысле это соглашение на сумму свыше 1 млрд долларов напоминает ситуацию, когда один хороший друг занимает другом пару долларов, чтобы пережить трудные времена.

HTC нужны деньги Google, чтобы удержаться на плаву. А Google нужен производственный опыт HTC, чтобы сохранить конкурентноспособность своих мобильных телефонов.

Преимущества соглашения

Это соглашение - уже вторая серьезная попытка Google завоевать рынок смартфонов.

В 2011 году они приобрели производственные мощности Motorola за 12,5 млрд долларов. Однако только для того, чтобы перепродать их через три года.

Джефф Блабер из CCS Insight говорит, что хотя известие о соглашении с HTC может заставить некоторых удивленно поднять брови, особенно, если вспомнить печальную историю с Google и Motorola, это соглашение все-таки может принести компании диведенты в виде хорошего дизайна и инженерных ресурсов.

"Гораздо большим риском для Google было бы просто стоять и ничего не делать", - говорит Блабер.

Однако наибольший выигрыш от сделки получает HTC.

"Это крайне необходимые для HTC инвестиции, ведь компания пытается сохранить производство смартфонов и "стать частью виртуальной реальности", - добавил эксперт.