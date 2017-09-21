Взрыв в Умани с двумя пострадавшими квалифицируют как хулиганство

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Национальная полиция по факту взрыва неизвестного предмета в Умани открыла уголовное производство по ст.296 ч.4 УК Украины (хулиганство). Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, который находится на месте происшествия.

Взрыв произошел в 5 утра рядом с одним из домов на улице Пушкина в Умани.

Незначительные ранения кисти руки получил парень 2004 года рождения, который вместе с отцом и другими людьми временно проживал в одном из подсобных помещений, расположенных возле многоэтажного дома, добавил Аброськин.

В Нацполиции добавили, что от взрыва также пострадал мужчина - гражданин Израиля, у которого покраснения на бедре. От оказания медицинской помощи мужчина отказался.

"Нельзя сейчас выдвигать версию, что это теракт, можно пока говорить о хулиганстве. Более подробно можно говорить после сбора и анализа всей информации", - отметил Аброськин, которого цитирует пресс-служба полиции.

Впоследствии заместитель председателя Нацполиции не исключил, что, возможно, имело место неосторожное обращение неустановленного лица со взрывоопасными предметами.

Вячеслав Аброськин также сообщил, что на месте происшествия сейчас работают пять усиленных следственно-оперативных групп полиции.

Он также добавил, что безопасность и порядок в Умани на время паломничества хасидов обеспечивают около 500 полицейских вместе с израильскими коллегами.

Сейчас в Умани, в микрорайоне по ул. Пушкина, находятся порядка 40 тыс. паломников. На время паломничества гости страны используют для временного компактного проживания как квартиры, так и другие бытовые помещения, добавили в полиции.

Ранее в Госпогранслужбе сообщили, что в Украину прибывают хасиды-паломники на празднование иудейского Нового года Рош Ха-Шана.

Оно проходит 20-21 сентября в Умани Черкасской области.

Здесь на еврейском кладбище похоронен Рабби Нахман из Брацлава (1772-1810) - основатель Брацлавского (Бреславского) хасидизма.