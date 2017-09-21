Порошенко встретился с Трампом

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В Нью-Йорке завершилась встреча украинского президента Петра Порошенко с американским лидером Дональдом Трампом.

Перед встречей Порошенко выразил поддержку и сочувствие в связи с последствиями урагана, обрушившегося на южное побережье США в сентябре.

Кроме того, он отметил, что удовлетворен экономическим сотрудничеством двух стран.

"Рад встрече с президентом США Дональдом Трампом. Обсуждаем укрепление украинско-американских отношений", - говорится на странице Петра Порошенко в Twitter.

В свою очередь, Трамп отметил, что в Украину приходит все больше американских компаний, а затем рассказал о последствиях урагана "Ирма" для США.

Журналистам не удалось задать президентам вопросы.

Это уже вторая встреча между Порошенко и Трампом с момента их избрания. Перед этим они встречались в июне во время визита Петра Порошенко в Вашингтон.

Выступление на Генассамблее

Накануне Порошенко выступил на Генеральной ассамблее ООН, где назвал Россию "самой большой угрозой" международной безопасности.

"Просто задумайтесь. Кража земли другого народа, похищения людей, ведение скрытой войны, сбитый гражданский самолет, распространение лжи по всему миру - соответствует ли такое поведение постоянному члену Совета Безопасности? Россия является не контрибьютором международной безопасности, а ее самой большой угрозой", - заявил Порошенко.

По его словам, "Россия, пожалуй, единственная страна в мире, которая имеет конфликт - горячий, замороженный или потенциальный - почти со всеми соседями".

Россия категорически отрицает прямое военное участие в конфликте на Донбассе и обвинения относительно сбитого малайзийского самолета в июля 2014 года над востоком Украины.

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Также во время выступления президент Украины призвал все государства-члены ООН признать голодомор в 1932-1933 годах в Украине актом геноцида.

"Я призываю государства-члены ООН принять свое историческое решение о признании Голодомора актом геноцида", - заявил глава государства.

Миротворцы "как можно быстрее"

Ранее в среду Порошенко также выступил в Совбезе ООН, где призвал "как можно быстрее" отправить на Донбасс миротворцев ООН.

По его словам, миссия должна иметь мандат на посещение "всей оккупированной РФ территории", а также мандат для контроля за всей границей между Украиной и Россией, "чтобы российские танки и солдаты не могли перейти украинскую границу".

В ходе нынешнего визита Петр Порошенко также должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Накануне президент США во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН осудил угрозы суверенитету Украины.