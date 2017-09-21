"Нафтогаз" уточнил сумму иска к России в Гааге: $7 млрд

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Сумма иска, поданного НАК "Нафтогаз Украины" и ее шестью дочерними компаниями в суд при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге в связи с захватом Россией активов в Крыму с учетом процентов составляет около $7 млрд. Об этом сообщил коммерческий директор НАК Юрий Витренко.

"Сумма - более $5 млрд. И это без процентов. С процентами на сегодняшний день сумма уже около $7 млрд. Это консервативная оценка международных экспертов рыночной стоимости утраченных активов. Сюда относятся и производственные активы нашей дочерней компании "Черноморнефтегаз", и газ в подземных хранилищах в Крыму, и активы других дочерних компаний "Нафтогаза", - написал он в Facebook.

Юрий Витренко подчеркнул, что подача иска вовсе не свидетельствует о признании Крыма территорией России.

"Мы никоим образом не признаем, что Крым не является частью государства Украина. Мы только констатируем факт, что в результате незаконной аннексии Крыма его сейчас контролирует Российская Федерация", - подытожил он.

Ожидается, что суд вынесет решение по этому делу до конца 2018 года.

В группу "Нафтогаз" входят "Черноморнефтегаз", "Укртрансгаз", ГП "Ликво", ПАО "Укргаздобыча", "Укртранснафта" и "Газ Украины".