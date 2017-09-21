Трамп объявил о новых санкциях против КНДР

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Президент США Дональд Трамп анонсировал новые санкции в отношении Северной Кореи из-за ее ядерной программы.

Он предоставил Министерству финансов США полномочия отслеживать, какие компании и финансовые институты ведут бизнес с КНДР.

По словам президента Трампа, Китайский центробанк проинструктировал другие банки КНР прекратить бизнес с Северной Кореей.

Такое решение Дональд Трамп принял меньше, чем две недели после того, как ООН ввела новые санкции в отношении Пхеньяна.