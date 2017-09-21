На Доминике из-за урагана погибли 15 человек

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В результате урагана "Мария" на острове Доминика погибли по меньшей мере 15 человек и еще 20 пропали без вести, сообщил премьер-министр этой карибской страны Рузвельт Скеррит.

По его словам, то, что количество жертв не измеряется сотнями, является настоящим чудом.

Остров "нуждается в любой помощи, которую может предложить мир", добавил он.

Ураган "Мария" ударил по Доминике как шторм четвертой категории поздно вечером в понедельник, повредив сотни домов.

Средства связи на острове до сих пор не работают, и аэропорт также пока закрыт, отметил премьер.

Власти Пуэрто-Рико, между тем, настойчиво призывают жителей выехать из низинных районов, поскольку после "Марии" там должно начаться большое наводнение.