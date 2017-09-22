Копірайт зображення Reuters Image caption В 2011 году врачи диагностировали у Бетанкур слабоумие и болезнь Альцгеймера, однако сама она была не согласна с выводами врачей и судей, которые поместили ее под опеку родственников

В Париже в возрасте 94 лет скончалась Лилиан Бетанкур - дочь основателя косметической компании L'Oreal и самая богатая женщина в мире.

"Лилиан Бетанкур умерла этой ночью дома", - говорится в заявлении семьи.

По данным Forbes за 2017 год, Бетанкур занимала 14-ю строчку в рейтинге богатейших людей планеты с состоянием в 39,5 млрд долларов.

Лилиан Бетанкур родилась в 1922 году в Париже в семье Эжена Шюлле, основавшего в 1909 году компанию L'Oreal.

В 1957 году после смерти отца Лилиан Бетанкур унаследовала косметическую империю и стала главным акционером L'Oreal.

Копірайт зображення AFP Image caption В молодости Лилиан Бетанкур была частой гостьей на светских мероприятиях

Бетанкур была признана недееспособной в 2011 году, после того как врачи диагностировали у нее слабоумие и болезнь Альцгеймера, а суд принял решение передать ее под опеку семьи.

Сама миллиардерша с выводами медиков и судей была не согласна, а также грозилась покинуть страну, если ее передадут под опеку ее дочери Франсуазы Бетанкур-Мейерс, с которой у нее был давний конфликт.

Опасения по поводу состояния психического здоровья Бетанкур и ее неспособности распоряжаться собственным богатством высказывались ее ближайшими родственниками задолго до этого.

В 2012 году Лилиан Бетанкур была выведена из совета директоров L'Oreal. С тех пор она редко появлялась на публике.

В 2010 году Бетанкур оказалась в центре политического скандала о финансировании кампании экс-президента Франции Николя Саркози.

По мнению следователей, деньги на предвыборную кампанию 2007 года Саркози мог получить от Лилиан Бетанкур путем обмана, воспользовавшись ее болезнью в корыстных целях.

Сам Саркози отвергал все обвинения в свой адрес. В 2013 году дело против Саркози о злоупотреблении доверием Бетанкур было закрыто.