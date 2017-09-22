Умерла богатейшая женщина в мире Лилиан Бетанкур
В Париже в возрасте 94 лет скончалась Лилиан Бетанкур - дочь основателя косметической компании L'Oreal и самая богатая женщина в мире.
"Лилиан Бетанкур умерла этой ночью дома", - говорится в заявлении семьи.
По данным Forbes за 2017 год, Бетанкур занимала 14-ю строчку в рейтинге богатейших людей планеты с состоянием в 39,5 млрд долларов.
Лилиан Бетанкур родилась в 1922 году в Париже в семье Эжена Шюлле, основавшего в 1909 году компанию L'Oreal.
В 1957 году после смерти отца Лилиан Бетанкур унаследовала косметическую империю и стала главным акционером L'Oreal.
Бетанкур была признана недееспособной в 2011 году, после того как врачи диагностировали у нее слабоумие и болезнь Альцгеймера, а суд принял решение передать ее под опеку семьи.
Сама миллиардерша с выводами медиков и судей была не согласна, а также грозилась покинуть страну, если ее передадут под опеку ее дочери Франсуазы Бетанкур-Мейерс, с которой у нее был давний конфликт.
Опасения по поводу состояния психического здоровья Бетанкур и ее неспособности распоряжаться собственным богатством высказывались ее ближайшими родственниками задолго до этого.
В 2012 году Лилиан Бетанкур была выведена из совета директоров L'Oreal. С тех пор она редко появлялась на публике.
В 2010 году Бетанкур оказалась в центре политического скандала о финансировании кампании экс-президента Франции Николя Саркози.
По мнению следователей, деньги на предвыборную кампанию 2007 года Саркози мог получить от Лилиан Бетанкур путем обмана, воспользовавшись ее болезнью в корыстных целях.
Сам Саркози отвергал все обвинения в свой адрес. В 2013 году дело против Саркози о злоупотреблении доверием Бетанкур было закрыто.