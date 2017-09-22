Штаб АТО: потерь нет, но обстрелы продолжаются
- 22 сентября 2017
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В АТО продолжаются обстрелы, традиционно - вечером, сообщает пресс-центр АТО.
Потерь за последние сутки нет. Всего зафиксировано 16 нарушений перемирия, причем 12 раз украинские военные открывали огонь, говорит штаб.
Стреляли, в частности, в районе Авдеевской промзоны - из различных видов гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
На приморском направлении из крупнокалиберных пулеметов дважды стреляли вблизи Водяного, а из противотанковых гранатометов - по окрестностям Гнутово.
Боевики, в свою очередь, обвиняют в обстрелах украинских военных.