Штаб АТО: потерь нет, но обстрелы продолжаются

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В АТО продолжаются обстрелы, традиционно - вечером, сообщает пресс-центр АТО.

Потерь за последние сутки нет. Всего зафиксировано 16 нарушений перемирия, причем 12 раз украинские военные открывали огонь, говорит штаб.

Стреляли, в частности, в районе Авдеевской промзоны - из различных видов гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

На приморском направлении из крупнокалиберных пулеметов дважды стреляли вблизи Водяного, а из противотанковых гранатометов - по окрестностям Гнутово.

Боевики, в свою очередь, обвиняют в обстрелах украинских военных.