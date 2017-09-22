Меланию Трамп критикуют после речи о кибер-буллинге

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ННад Меланией Трамп подшучивают в соцсетях после речи об опасностях кибер-травли.

Первая леди США выступила перед супругами мировых лидеров во время Генеральной Ассамблеи ООН.

Перед тем, как попасть в Белый дом, она называла борьбу с кибер-травлей одним из своих приоритетов.

"Ни один ребенок никогда не должен испытать голод, преследование, страх, травлю или изоляцию, когда ему не к кому обратиться", - сказала г-жа Трамп.

К сожалению, это сообщение несколько отошло на задний план, потому что основное внимание СМИ привлек наряд первой леди - объемное платье стоимостью 3000 долларов.

"Только что посмотрела выступление Мелании Трамп. Почему-то вспомнилась девочка-черника из Вилли Вонки (фильма "Чарли и шоколадная фабрика". - Ред.)", - написала пользовательница @rosalita2740.

Впрочем, другие пользователи обратили больше внимания на содержание речи - однако она их тоже не впечатлила.

"Мы должны научить каждого ребенка ценностям эмпатии и общения, которые являются ключевыми для доброты, внимательности, целостности и лидерства, научить которым можно только собственным примером", - сказала Трамп.

Учитывая онлайн-поведение ее мужа, эта фраза у многих вызвала недоумение.

"Мы должны собственным примером учить детей быть хорошими проводниками в мире, который они унаследуют.

Мы должны помнить, что они смотрят и слушают, поэтому никогда не надо упускать случай дать им этический урок, которыми изобилует жизнь", - сказала Трамп.

"Мелания Трамп в ООН говорила о примере для детей и борьбе с травлей. Начните со своего мужа", - написал пользователь Ahmed Baba, разместив гифку, в которой, как сказано в подписи, кандидат в президенты передразнивает журналиста с ограниченными возможностями.

Многим не нравится стиль Дональда Трампа в соцсетях.

Недавно президент ретвитнул, например, анимированное изображение, на котором он бьет битой прежнюю оппонентку Хиллари Клинтон.

Подобное поведение навело одного пользователя на мысль о том, как Мелания Трамп может победить кибер-травлю.

"Как должно было проходить выступление Мелании в ООН...

Мелания - *ломает телефон Дональда Трампа*

Мелания: Я только что положила конец кибер-травле", - написал пользователь Tony Posnanski.