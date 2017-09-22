Во Франции расследуют намерения "ДНР" открыть "представительство" в Марселе

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Министерство иностранных дел Франции обратилось в прокуратуру, чтобы расследовать намерения открыть так называемое представительство "ДНР" в Марселе, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

"МИД Франции обратилось в прокуратуру из-за намерения так называемой "ДНР" открыть "представительство" в Марселе", - написал министр.

Г-н Климкин напомнил, что создание "фальшивых дипломатических миссий" влечет за собой юридическую ответственность.

"Напоминание для тех, кто еще не понял, что мир объединился ради Украины", - написал глава МИД.

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Ранее посол Франции в Украине Изабель Дюмон заявила, что поездки французских депутатов в Крым и на Донбасс не ставят под сомнение позицию по поддержке целостности Украины.

В прошлом году "представительство "ДНР" открывали в Чехии - в начале сентября в городе Острава. Это сопровождалось протестом активистов, которые осудили такие действия. И нотой от МИД Украины.

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В этом году суд в городе Острава принял решение ликвидировать так называемое "представительство ДНР" как незаконное.