Правительство представило проект бюджета на 2018 год

Копірайт зображення UNIAN Image caption Премьер и министр финансов уверяют, что в этом году бюджетный процесс будет организован лучше, чем в прошлом

Во время "часа правительства" в парламенте министр финансов Александр Данилюк представил подготовленный Кабмином проект бюджета на 2018 год. Депутаты приняли его к рассмотрению.

Правительственный проект был подан в Верховную Раду 15 сентября - в сроки, предусмотренные бюджетным кодексом и регламентом.

Спикер парламента Андрей Парубий выразил надежду, что и дальнейшее рассмотрение проекта бюджета будет происходить с соблюдением соответствующих сроков.

Это также подчеркнул и первый заместитель председателя бюджетного комитета Василий Амельченко. Он заявил, что своевременное представление проекта бюджета дает возможность своевременно рассмотреть законопроект по полной процедуре.

По "традиции" нескольких предыдущих лет принятие бюджета происходит "под елочку" - в последние дни или даже часы перед Новым годом, с нарушением всех законных сроков. К тому же голосование нередко происходило без обсуждения, а также "в пакете" с налоговыми новациями, которые, нарушая Налоговый кодекс, вводились в первые дни нового года.

В прошлом году голосование по бюджету завершилось за 10 дней до Нового года, но сами прцессы рассмотрения и голосования проходили ночью.

Презентация проекта бюджета в парламенте проходила на фоне срыва сроков рассмотрения пенсионной реформы, принятие которой в правительстве ожидали именно на этой неделе, чтобы с 1 октября украинские пенсионеры смогли получить "осовремененные" пенсии.

Однако рассмотрению соответствующего законопроекта в Раде помешала другая реформа - судебная, рассмотрение свыше 4000 поправок к которой растянулось на несколько дней.

Главные парметры

Представляя действующий проект бюджета в парламенте, министр финансов Александр Данилюк отметил, что это первая смета, которая учитывает трехлетнее планирование макропоказателей, что должно обеспечить "стратегический подход к определению приоритетных мероприятий и эффективное распределение ресурсов".

Проект бюджета на 2018 год, подготовленный правительством, предусматривает высокие темпы роста ВВП (3%) и низкие темпы инфляции (7%) по сравнению с поточным годом. Дефицит бюджета также должен будет снизиться - 2,4% против 3% от ВВП. В то же время должен вырасти предельный объем государственного долга - до 84,6% ВВП. Среднегодовой курс гривны, заложенный в проект, составляет 29,3 грн/доллар, а курс на конец года - 30,1 грн/доллар.

Как и в текущем году, расходы на оборону и безопасность составят 5% ВВП - около 165 млрд грн.

В отличие от бюджетов предыдущих лет, проект сметы на 2018 год не предусматривает значительных налоговых изменений. Однако предполагает рост доходов от НДС и акцизов на импортные товары, а также от налога на доходы физических лиц. Последнее объясняется очередными планами правительства увеличить минимальную заработную плату - до 3 723 грн в месяц (на 523 грн больше, чем сейчас).

О чем будут спорить

Больше всего вопросов во время представления проекта бюджета в парламенте вызвала тема межбюджетных отношений. Как отмечают обозреватели, по мере приближения парламентских и президентских выборов этот вопрос может приобрести особую остроту в сессионном зале.

Ранее мэр Киева Владимир Кличко уже назвал недопустимой предусмотренную правительством передачу в компетенцию местных бюджетов выплату социальных льгот на услуги ЖКХ. "Цена вопроса" - около 7 млрд грн при том, что в текущем году государство пока задолжало местным бюджетам около 8 млрд грн на выплату коммунальных субсидий.

В правительстве же отмечают, что реформа местного самоуправления в Украине имела целью не только предоставить местным властям больше финансовых рычагов и полномочий, но и увеличила ответственность.