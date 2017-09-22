Uber не продлили лицензию на работу в Лондоне

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Компании Uber, предоставляющей услуги такси, отказали в продлении лицензии на выполнение частных перевозок в Лондоне.

Организация Transport for London, управляющая лондонским общественным транспортом и выдающая лицензии для операторов такси, пришла к выводу, что Uber London Limited нельзя считать надлежащим держателем лицензии.

Нынешняя лицензия компании, стоящей за популярным мобильным приложением, истекает 30 сентября.

Uber может обжаловать решение TfL в течение 21 дня, и компания заявила о намерении воспользоваться этим правом. До окончания процесса апелляции компания сможет продолжать оказывать свои услуги в Лондоне.

Смежный сервис по курьерской доставке заказов из ресторанов UberEATS решение регулятора не затрагивает, сообщает агентство Рейтер.

В сообщении TfL говорится, что подход Uber и его действия демонстрируют отсутствие ответственности в отношении ряда вопросов, затрагивающих общественную безопасность".

Среди недостатков выделяются:

Подход Uber к сообщениям о серьезных преступлениях.

Подход компании к получению медицинских справок.

Подход к обязательной процедуре проверки водителей

Подход к объяснению использования программы Greyball в Лондоне, которая блокирует выявляет среди пользователей приложения потенциальных сотрудников контролирующих органов и не дает им возможности вызвать машину.

Мэр Лондона Садик Хан заявил: "Я полностью поддерживаю решение TfL. Было бы неправильно продолжать лицензировать Uber, если он хоть в чем-то угрожает безопасности лондонцев".

Копірайт зображення PA Image caption Водители блэк кэбов специально устраивали протесты против приложения Uber

В Uber резко отреагировали на это решение.

"3,5 миллиона лондонцев, которые пользуются нашим приложением, и более 40 тысяч лицензированных водителей, доход которых зависит от Uber, будут ошарашены этим решением", - написал глава подразделения Uber в Лондоне Том Элвидж.

"Transport for London и мэр сдались под натиском небольшой группы людей, которые хотят ограничить выбор потребителей. Если это решение останется в силе, более 40 тыс. лицензированных водителей останутся без работы, и это лишит лондонцев удобного и доступного вида транспорта", - добавил он.

Элвидж подчеркнул, что компания следует всем правилам Transport for London, касающимся сообщения в полицию о серьезных инцидентах, а все водители проходят строжайшие проверки, которые не отличаются от процедур допуска к работе водителей традиционных черных кэбов.

По его словам, независимое расследование выявило, что программа Greyball не использовалась в Великобритании для тех целей, которые указывает Transport for London.

Система Greyball собирает персональные данные клиентов и анализирует их. Если человек часто открывает и закрывает приложение, то он определяется в Greyball как предположительно связанный с властями. Программа также анализирует данные кредитных карт клиентов, выявляя таким образом карты, выданные сотрудникам госструктур.

Анализ:

Корреспондент ВВС Том Эдвардс

Приложение Uber полностью изменило рынок такси в Лондоне. Оно стало популярным и было дешевым.

Хотя Uber утверждает, что его приложением пользуются 3,5 миллиона лондонцев, а водителей - 40 тысяч, вокруг компании в британской столице регулярно возникали скандалы.

Компанию обвиняли в возникающих на дорогах пробках, в том, что о сексуальных домогательствах не сообщалось в полицию, а к проверке водителей на предмет судимостей и росту столкновений относились халатно.

Также Uber попал под критику профсоюзов из-за неудовлетворительных условий работы водителей.

До последней минуты у организаций, представляющих интересны черных кэбов и выступавших против сервиса, были сомнения в победе.

Это решение стало большим шоком для индустрии, и резонанс от него будет ощутим во всех городах мира, где работает Uber.

Однако решение будет оспорено и в конечном счете, скорее всего, окажется в суде. Так что время дешевого такси в Лондоне пока еще не закончилось.