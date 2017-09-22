Uber не продлили лицензию на работу в Лондоне
Компании Uber, предоставляющей услуги такси, отказали в продлении лицензии на выполнение частных перевозок в Лондоне.
Организация Transport for London, управляющая лондонским общественным транспортом и выдающая лицензии для операторов такси, пришла к выводу, что Uber London Limited нельзя считать надлежащим держателем лицензии.
Нынешняя лицензия компании, стоящей за популярным мобильным приложением, истекает 30 сентября.
Uber может обжаловать решение TfL в течение 21 дня, и компания заявила о намерении воспользоваться этим правом. До окончания процесса апелляции компания сможет продолжать оказывать свои услуги в Лондоне.
Смежный сервис по курьерской доставке заказов из ресторанов UberEATS решение регулятора не затрагивает, сообщает агентство Рейтер.
В сообщении TfL говорится, что подход Uber и его действия демонстрируют отсутствие ответственности в отношении ряда вопросов, затрагивающих общественную безопасность".
Среди недостатков выделяются:
- Подход Uber к сообщениям о серьезных преступлениях.
- Подход компании к получению медицинских справок.
- Подход к обязательной процедуре проверки водителей
- Подход к объяснению использования программы Greyball в Лондоне, которая блокирует выявляет среди пользователей приложения потенциальных сотрудников контролирующих органов и не дает им возможности вызвать машину.
Мэр Лондона Садик Хан заявил: "Я полностью поддерживаю решение TfL. Было бы неправильно продолжать лицензировать Uber, если он хоть в чем-то угрожает безопасности лондонцев".
В Uber резко отреагировали на это решение.
"3,5 миллиона лондонцев, которые пользуются нашим приложением, и более 40 тысяч лицензированных водителей, доход которых зависит от Uber, будут ошарашены этим решением", - написал глава подразделения Uber в Лондоне Том Элвидж.
"Transport for London и мэр сдались под натиском небольшой группы людей, которые хотят ограничить выбор потребителей. Если это решение останется в силе, более 40 тыс. лицензированных водителей останутся без работы, и это лишит лондонцев удобного и доступного вида транспорта", - добавил он.
Элвидж подчеркнул, что компания следует всем правилам Transport for London, касающимся сообщения в полицию о серьезных инцидентах, а все водители проходят строжайшие проверки, которые не отличаются от процедур допуска к работе водителей традиционных черных кэбов.
По его словам, независимое расследование выявило, что программа Greyball не использовалась в Великобритании для тех целей, которые указывает Transport for London.
Система Greyball собирает персональные данные клиентов и анализирует их. Если человек часто открывает и закрывает приложение, то он определяется в Greyball как предположительно связанный с властями. Программа также анализирует данные кредитных карт клиентов, выявляя таким образом карты, выданные сотрудникам госструктур.
Анализ:
Корреспондент ВВС Том Эдвардс
Приложение Uber полностью изменило рынок такси в Лондоне. Оно стало популярным и было дешевым.
Хотя Uber утверждает, что его приложением пользуются 3,5 миллиона лондонцев, а водителей - 40 тысяч, вокруг компании в британской столице регулярно возникали скандалы.
Компанию обвиняли в возникающих на дорогах пробках, в том, что о сексуальных домогательствах не сообщалось в полицию, а к проверке водителей на предмет судимостей и росту столкновений относились халатно.
Также Uber попал под критику профсоюзов из-за неудовлетворительных условий работы водителей.
До последней минуты у организаций, представляющих интересны черных кэбов и выступавших против сервиса, были сомнения в победе.
Это решение стало большим шоком для индустрии, и резонанс от него будет ощутим во всех городах мира, где работает Uber.
Однако решение будет оспорено и в конечном счете, скорее всего, окажется в суде. Так что время дешевого такси в Лондоне пока еще не закончилось.