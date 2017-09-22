"Обмен любезностями": Трамп назвал Ким Чен Ына сумасшедшим

Копірайт зображення EPA Image caption Лидеры КНДР и США обменялись беспрецедентно грубыми заявлениями

Президент США Дональд Трамп назвал главу Северной Кореи Ким Чен Ына сумасшедшим, которому нет дела до страданий своего народа.

Ранее лидер КНДР заявил в обращении по государственному телевидению, что речь Трампа в Генассамблее ООН представляла собой "шизофренический припадок".

"Сумасшедшего американского старичка непременно, наверняка буду укрощать огнем!" - отметил в своей речи Ким.

"Ким Чен Ыну из Северной Кореи - очевидно, сумасшедшему, которому нет дела до голода и убийств своего народа - предстоит такое испытание, которого еще не было!" - написал Трамп в Twitter в ответ на эти комментарии.

Перепалка между двумя лидерами уже привлекла внимание Китая. Представитель МИД КНР Лу Канг призвал все стороны "проявить сдержанность, а не провоцировать друг друга".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что в Москве "глубоко обеспокоены эскалацией напряженности на Корейском полуострове". Ранее резкое заявление главы КНДР осудили власти Японии.

"Заявления и поведение Северной Кореи представляют опасность для региональной и международной безопасности, и они абсолютно недопустимы", - заявил главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Выступая в ООН 19 сентября, Трамп сказал, что готов "полностью уничтожить" Северную Корею, если та будет угрожать США или их союзникам.

В ответ на это министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо назвал речь американского президента собачьим лаем.

Facebook и Россия

В пятницу Трамп также прокомментировал заявление основателя Facebook Марка Цукерберга о том, что компания передаст компетентным органам США информацию о 3 тысячах рекламных объявлениях политического характера, связанных с Россией.

"Мистификация с Россией продолжается, теперь это реклама в Facebook. А что насчет полностью ангажированной и нечестной медиа-кампании в пользу Хиллари [Клинтон]?", - написал президент в Twitter.

Цукерберг намерен передать информацию о рекламе в рамках расследования о предполагаемом вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года.

Он также пообещал, что политическая реклама в социальной сети в будущем станет более прозрачной.

Ранее в сентябре стало известно, что политическая реклама, размещенная для американских избирателей, была, по мнению Facebook, оплачена российскими компаниями, связанными с Кремлем.

Реклама не призывала голосовать за определенного кандидата, но содержала провокационную информацию по горячим темам предвыборной кампании - таким как вопросы иммиграции.