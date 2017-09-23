Суд оштрафовал Саакашвили за незаконное пересечение границы

Судья Мостиского районного суда Львовской области Юрий Билоус заявил, что суд признал экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в размере 3400 гривен.

Также Саакашвили придется уплатить судебный сбор в размере 320 грн.

Сам Саакашвили на судебное заседание не пришел, а его интересы представляли адвокаты Назар Кульчицкий и Маркиян Галабала.

В конце заседания адвокат Галабала заявил, что Саакашвили попросил перенести заседание на несколько дней, чтобы он мог приехать и предоставить окончательные объяснения, а также выступить с заключительным словом.

Первое заседание суда состоялось 18 сентября, однако рассмотрение дела перенесли на 22 сентября.

22 сентября суд заслушал свидетелей и просмотрел видео событий на пункте пропуска "Шегини" 10 сентября.

По обвинению в незаконном пересечении границы Саакашвили грозил штраф от 1700 до 3400 грн или административный арест на 15 суток.

Политик пересек украинскую границу 10 сентября. Представители пограничной службы назвали въезд в Украину незаконным и составили административный протокол.

В июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства Саакашвили, который на тот момент находился в США.

Представители украинских властей заявили, что у Саакашвили отсутствует действующий украинский паспорт, поэтому его не могут пустить на территорию Украины.

Новое заседание

22 сентября суд заслушал показания трех представителей пограничной службы и одного активиста со стороны защиты Саакашвили.

Активист Александр Кучер рассказал, как сторонники Саакашвили целый день ездили вдоль границы. Они готовились встречать Саакашвили сначала в пункте пропуска "Краковец", а затем на железнодорожной станции "Мостиска-2", а также в Шегинях.

По его словам, активисты решили спасать Саакашвили, находившегося на нейтральной полосе перед въездом на пункт пропуска.

Image caption Юрий Белоус - единственный действующий судья Мостиского районного суда

Из-за информации о минировании пункта пропуска политику якобы угрожала опасность, а пограничники отказывались его эвакуировать.

Защита Саакашвили утверждала, что согласно внутренней должностной инструкции пограничники должны были эвакуировать политика в Украину, в то время как представители ГПСУ настаивали, что политик должен был вернуться на территорию Польши.

Представитель ГПСУ майор Александр Бродский на суде сообщил, что на пункте пропуска в связи с поступившим анонимным сообщением о минировании была объявлена команда "Набат".

Согласно плану действий в такой кризисной ситуации, автомобили на нейтральной полосе якобы должны были возвращаться в Польшу, а Саакашвили вместо этого нарушил правила пересечения украинской границы.

Такую же позицию озвучил начальник Западного регионального управления ГПСУ, генерал-майор Владимир Егоров.

Защитники Саакашвили во время допроса свидетелей от ГПСУ использовали их же показания по уголовному делу против Давида Сакварелидзе, которого обвиняют в организации незаконного пересечения.

Защитники нашли достаточно много несоответствий в показаниях пограничников в рамках уголовного и административного дела против Саакашвили.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Сторонники Саакашвили прорвали кордон и завели Михеила на территорию Украины

В частности, в уголовном производстве якобы есть объяснение пограничников о том, что еще утром их инструктировали, как действовать на случай прибытия Саакашвили.

Во время дачи сегодняшних показаний Егоров эту информацию уже не подтвердил.

Кроме того, была обнаружена несогласованность данных о времени сообщения о минировании, а также об очередности проведения команд "Набат", "Набат-аноним" и "Забор-барьер".

Представители ГПСУ настаивали, что прорыв границы инициировали несколько десятков специально подготовленных людей, которые напали на шеренгу пограничников и незаконно прорвались на пункт пропуска. После чего толпа завела Саакашвили в Украину.

Еще одна принципиальная позиция защиты - протокол о незаконном пересечении составили 12 сентября во Львове, а само событие произошло 10 сентября.

Защита настаивала, что протокол составили незаконно, ведь на это дается три часа с момента выявления нарушения.

Майор Бродский, который составлял документ, настаивал, что начал его оформлять 10 сентября еще в Шегинях.

"Судебные пранкеры"

Где-то за час до начала заседания соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе на своей странице в Facebook выложил материалы, на которых пранкеры якобы от имени депутата от ББП Александра Грановского обсуждали с судьей дело бывшего губернатора Одесской области.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Как сообщил сам Саакашвили, он решил не отменять своей встречи в Черкассах, поэтому не явился на заседание по делу о "Незаконном пересечении или попытке незаконного пересечения государственной границы Украины"

Поэтому после перерыва адвокаты Саакашвили заявили, что располагают записями якобы разговора пранкеров от имени Александра Грановского с генерал-майором Егоровым и судьей Билоусом.

Адвокат Маркиян Галабала попросил приобщить эти материалы к делу, а также заявил отвод судье Белоусу.

"Хоть мы и не знаем, настоящие ли это записи, но в противном случае у общества не будет доверия к решению суда", - заявил Галабала.

Судья отказался приобщать материалы к делу и брать самоотвод.

Первое заседание

На первом судебном заседании, на котором присутствовал Саакашвили, сторона защиты попросила Госпогранслужбу предоставить ряд документов и служебных инструкций по работе пункта пропуска в нештатных ситуациях.

Это было нужно для того, чтобы установить законно ли действовали пограничники во время "минирования" пункта пропуска. Тогда пограничники настаивали на том, что Саакашвили и его соратники должны покинуть нейтральную полосу и вернуться в Польшу.

Кроме того, защита попросила суд приобщить к материалам дела видео событий "прорыва границы" 10 сентября, а также схему пункта пропуска "Шегини".

Адвокаты настаивали, что когда автобус с Саакашвили прошел польскую проверку и был заблокирован пограничниками на нейтральной полосе, то это уже действительно была территория Украины.

10 сентября, несмотря на сопротивление украинских властей, Михеил Саакашвили со своими соратниками перешел границу Украины.

Сначала он пытался въехать в Украину из Польши, однако бывшего губернатора Одесской области попросили покинуть поезд Пшемысль-Киев.

После чего команда Саакашвили пересела в автобусы и попыталась пересечь границу в ближайшем пункте пропуска "Шегини".

После того, как Саакашвили прошел проверку польской стороной, его на нейтральной полосе заблокировали украинские пограничники. Они аргументировали это тем, что пункт пропуска якобы заминирован.

Впоследствии сотни активистов и сторонников Саакашвили прорвались на пункт пропуска и провели политика в Украину.

12 сентября Госпогранслужба Украины составила и вручила Саакашвили административный протокол о незаконном пересечении границы.

Тогда же политик заявил, что у него украли паспорт во время событий 10 сентября.