Китай резко ограничивает торговлю с КНДР

Копірайт зображення Getty Images Image caption На Китай приходится львиная доля импорта с северокорейских текстильных фабрик

Китай полностью запретит поставки текстиля из Северной Кореи, а также ограничит поставки энергоносителей в страну.

Новые санкции вступят в силу 1 октября. Они были введены в ответ на ядерные испытания Пхеньяна в сентябре.

Санкции были приняты после резолюции ООН. В ходе ее обсуждения Москва и Пекин противились предложения Вашингтона полностью остановить экспорт нефтепродуктов в Северную Корею.

В результате Россия и Китая согласились урезать торговлю энергоносителями до определенного уровня.

Новые ограничения, которые вводит Китай, также затронут поставки сжиженного природного газа.

Северная Корея способна перерабатывать некоторое количество сырой нефти, которую запрет не коснулся.

Однако своих мощностей явно недостаточно. За последние пару месяцев цены на бензин в Пхеньяне выросли на 20%, сообщает AFP.

До введения санкций Китай покупал 80% текстильной продукции, которую производит КНДР, что было одним из важных источников поступления твердой валюты в страну. Речь идет о сумме свыше $700 млн в год.

Ранее Китай уже ограничил поставки угля из Северной Кореи, которые в прошлом году принесли Пхеньяну $1,2 млрд.

Переполох в "детском саду"

Копірайт зображення Щербак Александр Image caption По сравнению с перепалкой Трампа и Ким Чен Ына резкие заявления российского руководства кажутся сдержанными и дипломатичными

Санкции были введены на фоне беспрецедентной словесной перепалки между лидерами противоборствующих государств.

В начале недели хозяин Белого дома Дональд Трамп пригрозил "полностью уничтожить" КНДР за продолжение испытаний ядерного оружия и баллистических ракет. Руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына он назвал "человеком-ракетой".

В ответ северокорейский лидер назвал Трампа "сумасшедшим американским старичком", которого он "будет укрощать огнем". Американский президент в долгу не остался и назвал Ким Чен Ына "безумцем".

"Как будто дети в детском саду стали драться друг с другом, и никто их не может остановить", - описал эту ситуацию министр иностранных дел России Сергей Лавров, подводя итоги Генеральной ассамблеи ООН в пятницу, 22 октября.

Чиновник также заявил, что Москва и Пекин будут "продолжать добиваться разумного, а не эмоционального подхода" к северокорейской проблеме.