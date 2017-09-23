Мэй предложила двухлетний переходный период после "брексита"

Копірайт зображення Reuters Image caption Тереза Мэй подтвердила, что Британия покинет ЕС в марте 2019 года

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости двухлетнего переходного периода после "брексита", в течение которого торговля со странами Евросоюза будет вестись на прежних условиях.

"В течение этого имплементационного периода доступ к рынкам друг друга сохранится в том виде, в котором он существует сейчас, и Британия также должна принимать участие в обеспечении нынешних мер безопасности", - сказала Мэй во время выступления в итальянской Флоренции.

Британский премьер также предложила заключить новый договор, который, по ее словам, сделает отношения в сфере безопасности Великобритании и ЕС еще более тесными.

Мэй подтвердила, что Британия покинет ЕС в марте 2019 года, однако не сказала, сколько она намерена платить в европейский бюджет в течение этих двух лет. По оценкам экспертов, эта сумма составляет около 20 млрд евро.

В своей большой речи Мэй также пояснила, что во время переходного периода европейские граждане по-прежнему смогут свободно приезжать в Великобританию, но должны будут проходить процедуру регистрации.

"Во время периода имплементации люди по-прежнему смогут приезжать, жить и работать в Великобритании, но будет система регистрации - это важная часть подготовки к новому режиму", - добавила она.

Главный переговорщик от ЕС по "брекситу" Мишель Барнье назвал речь Мэй конструктивной и отметил, что она демонстрирует желание продвинуться вперед в переговорном процессе. Он также сказал, что Евросоюз готов обсудить запрос Мэй о двухлетнем переходном периоде.

"Чем быстрее мы достигнем соглашения о принципах согласованного выхода в разных областях и об условиях возможного переходного периода, тем быстрее мы будем готовы начать конструктивные переговоры о наших будущих отношениях", - говорится в заявлении Барнье.

Копірайт зображення EPA Image caption Решение о выходе Британии из Евросоюза было принято на референдуме 23 июня 2016 года

В конце августа Лейбористская партия Британии заявила, что страна не должна покидать единый европейский рынок и таможенный союз сразу после завершения процедуры "брексита". До сих пор лейбористы так четко не заявляли свою позицию.

Лейбористы предлагают установить переходный период после 2019 года, во время которого будут действовать старые правила, в том числе и о едином рынке труда (когда гражданин любой страны ЕС может работать в любой другой стране Евросоюза) - до тех пор, пока не будут заключены новые соглашения.

Статья Стармера вышла за сутки до возобновления переговоров правительства консерваторов с Брюсселем. Ранее лейбористов критиковали за отсутствие четкой позиции по этому вопросу.

Эксперты отмечали, что предложение лейбористов может ослабить позиции премьер-министра Терезы Мэй, которая отстаивает свое видение "брексита". Консерваторы выступали против сохранения членства страны в едином европейском рынке.

Таможенный союз - это зона свободной торговли между странами ЕС, а единый европейский рынок включает в себя свободное перемещение товаров, денег, услуг и людей.

Решение о выходе Британии из Евросоюза было принято на референдуме 23 июня 2016 года.