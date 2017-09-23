В центре Донецка прогремел взрыв
- 23 сентября 2017
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В центре Донецка прогремел взрыв, сообщают российские информагентства со ссылкой на своих корреспондентов в городе.
Инцидент произошел около 8 утра в районе проспекта Мира.
Место происшествия оцепили силовики.
Информационный ресурс "ДНР" сообщает, что взорвалась машина так называемого "министра доходов и сборов" Александра Тимофеева.
По их данным, он не пострадал.
В понедельник в центре города сработало еще одно взрывное устройство - в районе бульвара Шевченко.
Тимофеев, известный под позывным "Ташкент", в 2014 году возглавлял штаб боевого подразделения "Оплот".