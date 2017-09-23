В Греции при крушении самолета погибли двое украинцев - консул
- 23 сентября 2017
- Share this with Facebook
- Share this with Twitter
- Share this with Messenger
- Share this with Messenger
- Share this with Email
-
Поделиться
Share this withВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
-
MessengerShare this with Messenger
-
MessengerShare this with Messenger
-
-
Google+Share this with Google+
-
ВКонтактеShare this with ВКонтакте
-
LiveJournalShare this with LiveJournal
-
Мой мирShare this with Мой мир
-
ОдноклассникиShare this with Одноклассники
-
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
В Греции при крушении одномоторного самолета погибла семейная пара, жители Ровенской области.
Об этом консул-руководитель консульства Украины в Салониках Александр Воронин сообщил "Общественному радио".
По его словам, "уже установлена связь с их сыном и с ним же согласуется процедура репатриации тел".
В Региональном оперативном центре пожарной службы Восточной Македонии и Фракии сообщили, что украинцев обнаружили в фюзеляже самолета в ущелье и что для того, чтобы извлечь их тела привлекались спасатели.