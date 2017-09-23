В Греции при крушении самолета погибли двое украинцев - консул

В Греции при крушении одномоторного самолета погибла семейная пара, жители Ровенской области.

Об этом консул-руководитель консульства Украины в Салониках Александр Воронин сообщил "Общественному радио".

По его словам, "уже установлена связь с их сыном и с ним же согласуется процедура репатриации тел".

В Региональном оперативном центре пожарной службы Восточной Македонии и Фракии сообщили, что украинцев обнаружили в фюзеляже самолета в ущелье и что для того, чтобы извлечь их тела привлекались спасатели.