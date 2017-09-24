В Германии проходят федеральные выборы

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Граждане Германии в воскресенье принимают участие в голосовании на федеральных выборах в стране, которые станут ключевым испытанием для действующего канцлера Германии Ангелы Меркель.

Меркель баллотируется на четвертый срок как канцлер. Она также хочет сохранить широкое присутствие своей партии Христианско-демократический союз (ХДС) в Бундестаге.

Партнер ХДС по коалиции, Социал-демократическая партия (СДП), является ее главным конкурентом на выборах.

Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени (9 утра по Киеву) и будут работать до 18:00.

Первые экзит-полы ожидаются вскоре после окончания голосования.

Эти выборы важны, поскольку в Бундестаг - национальный парламента Германии - впервые после Второй мировой войны могут пройти шесть партий.

Такой результат может означать изменение состава нынешней правящей коалиции.

Основные соперники

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Ангела Меркель

Ожидается, что она сохранит свое место. Меркель, которую на международном уровне считают источником стабильности, руководила Германией с 2005 года. Ее решение открыть Германию для мигрантов отразилось на ее рейтинге, но она, похоже, восстановила свои позиции.

Мартин Шульц

Лидер лево-центристской СДП и главный соперник Ангелы Меркель, он также является ее коалиционным партнером, который столкнулся с трудностями во время избирательной кампании, когда пытался критиковать ее политику.

Алиса Вайдель и Александр Гауланд

Лидеры правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Получение мест в парламенте - или потенциальная возможность стать третьей крупнейшей партией, как показали некоторые опросы кампании, - станет главной победой АдГ.

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Мартин Шульц, лидер социал-демократов и бывший президент Европейского парламента, является главным конкурентом Ангелы Меркель на пост канцлера.

Однако Меркель, которая имеет 12-летний опыт работы в этой должности, по ожиданиям, сохранит свои позиции.

Среди партий, которые, как ожидается, получат места в парламенте, - правая националистическая и антиисламская партия "Альтернатива для Германии".

До сих пор АдГ имела своих представителей только в региональном правительстве, но увеличила свою популярность во время избирательной кампании, которая была сосредоточена на вопросах иммиграции.

Другими претендентами на места в Бундестаге являются Свободная демократическая партия (СвДП) и "Зеленые".

Около 61,5 миллиона человек старше 18 лет имеют право голоса на федеральных выборах, которые проводятся каждые четыре года.

На выборах есть два отдельных голосования - за кандидата в своем округе и за политическую партию.